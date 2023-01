A minap az Operaházba vettem jegyeket. A felszíni parkolási gondok elől egy mélygarázsba „menekültem”. A bázisról gyalog közelítettem meg a kultúra szentélyét az Andrássy úton. Felpillantok, Húsbolt. Itt? Hogy lehet ez? Nem is az volt, hanem HUBLOT, amely ugye egy órát forgalmazó hálózat. Aztán a következő sarkon ismét felhorkantam egy utcatáblánál: Králik Gyula, ami végül is Káldy Gyulára szelídült. Aztán a sugárút túloldalán már betűre pontosan érzékeltem a Michael Kors feliratot, amelyről a Real Madrid kiválóságának, Michael Krosnak a neve ugrott be. Hajlamosak vagyunk ugyanis a bennünket korábban foglalkoztató szavakat, neveket beleképzelni egy ahhoz hasonlóba.