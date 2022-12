Nemcsak a helyszín volt új, hanem a lebonyolítás is eltért az eddigiektől. Általában úgy zajlik egy ilyen forduló, hogy valamely helyi óvoda sportpályáján játsszák a mérkőzéseket, és mellette többállomásos ügyességi feladatokat teljesíthetnek a gyerekek. Most csak a foci kapta a főszerepet, a tornaterem két félpályáján zajlottak a küzdelmes meccsek.

Gyenes Józsefné óvodavezető megmutatta, hogy mi is a kupa tétje Fotó: Laczkó Izabella

Látva a kicsik elszánt tekintetét, kétség sem lehetett afelől, hogy tényleg mindent beleadtak a játékba. Nem csoda, hiszen komoly volt a tét: ezen harmadik forduló után dőlt el, hogy ki viheti haza a vándorserleget. Összesen tizennégy óvodai csapat érkezett a hétfői találkozóra, köztük három a szomszédos településekről, Rácalmáról, Kulcsról és Baracsról, a többi pedig a Dunaújvárosi Óvoda tagintézménye.

Összesen tizennégy ovis csoport vett részt a bajnokságban

Az a csapat lehetett a kupagyőztes, amely az összesített eredmények alapján a legtöbb gólt rúgta. Ezt a címet idén a kulcsi óvodások nyerték el, akik huszonegyszer találtak be az ellenfelek kapujába. A második helyen a Margaréta tagóvoda apróságai végeztek, tizenhárom lőtt góllal, amíg a harmadikok a Napsugár tagóvoda fiataljai lettek, tizenkét góllal. A többiek a negyedik helyen végeztek, így mindenki éremmel térhetett haza.

A támogatóknak köszönhetően most is pizzával, üdítővel és gyümölccsel vendégelték meg a gyerekeket. Meglátogatta őket a Mikulás is, aki csokival ajándékozta meg őket, a házigazda Gárdonyi-iskola pedig lufikkal és könyvjelzőkkel kedveskedett nekik.