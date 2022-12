A tavalyi csokinyúl még ott mosolyog fél fejjel a párkányon, a szomszéd már fényárban. Máshol lassan matat a Mikulás. Mégis várjuk... Akarom mondani: várom. Az apró kis meglepetések kozmetikázzák a mindennapok rutinját. Ma, itt a Mikulás-kihívás napja. Akár a postaládába is csempészhetünk olyan csokit, előre vásárolt szaloncukrot, amelynek tulajával épp nem ápolunk jó viszonyt. Egy kis törődés még a zordabb rokonnak, kollégának is jólesik... Örömteli látni, amikor meglett ötvenesek bontogatják Mikulás-csomagjaikat, hogy mit is rejthet a piros zacskó. Mi mást... figyelmet, türelmet, törődést...