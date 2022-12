Tábiné Nyúl Gabriella, a Művelődési Ház és Könyvtár vezetője mesélt az eseményről. – A hagyományaink szerint a helyi általános iskola első és az ötödik osztályosai adják a műsort erre a karácsonyi ünnepségre. Nagy örömünkre sok óvodás és iskolás gyermek, valamint az őket kísérő szüleik töltötték meg a házat. Ez a program kiváló alkalmat biztosított az ősz óta működő hiphop tánccsoportnak a bemutatkozásra. A színpadi program után játszóház és egy kis meglepetés is várta a gyermekeket. Ez a forgatag a helyi civil szervezetek és intézmények, illetve a Nyugdíjasok Szociális Fóruma támogatásával jött létre.

A Rozmaring Nyugdíjasklub tagjai ezen a napon is kitettek magukért. Szekeres Józsefné Bodri Kati büszkén mesélhetett róla:

– Elvállaltuk, hogy süteményeket készítünk és teát főzünk a most ideérkező gyerekeknek erre az alkalomra. Kellemes dolguk volt a játszóházban és közben jólesett nekik ez a kis finomság. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy minden darab elfogyott!

Stadlerné Péntek Erika a kisfiával érkezett a nagy eseményre: – Nagyon szeretem a karácsonyt, és ez kislánykoromban is így volt. Elsősorban lányos dolgokat, babákat, hozzájuk való varrógépet és ruhákat is kértem a Jézuskától. Aztán eljött a nap. A csillagszóró adta a jelet, énekeltünk, aztán megszólalt a csengettyű és megtörtént a csoda, megleltük az ajándékokat. Akkor is fontos volt, ahogy ma is a karácsonyfa, de csakis élő fából. Együtt fogjuk feldíszíteni. Az ünnep szűk körű lesz, a testvérekkel és a családdal.

Barnabás is izgalommal készül az ünnepre: – Egy kicsit jó voltam, ezért szeretnék kapni a Jézuskától egy új kontrollert az Xboxomhoz. Autósat és lövöldözőset is, szeretek vele játszani. De ez titok ám, még senkinek sem mondtam el!