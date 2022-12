A meseterápia egy személyiségfejlesztő, önismeretet-segítő módszer. Ugyanis a felnőttek és a gyerekek is történetekben élnek, történeteket hallgatnak és mesélnek egymásnak, közben pedig a saját történetüket élik. De a kisgyermek még nem képes megfogalmazni a benne keletkező feszültségeket, szorongásokat és félelmeket, viszont a meséken keresztül közölni tudja ezeket.

Pénteken délután a harmadik fordulójához érkezett a DUFiókák elnevezésű intézményi bölcsőde szervezésében zajló előadássorozat. Ezúttal az alkotó-, fejlesztő, meseterápiás foglalkozás keretében Sándor Orsolya óvodapedagógus vezetésével és Móger-Sánta Emőke, a Dunaújvárosi Egyetem Családbarát Szolgáltatója vezetőjének közreműködésével több, a szülőket foglalkoztató kérdés került ismét a terítékre. Választ vagy megerősítést kaphattak az érdeklődők például arra, hogy milyen szerepe van a mesének a gyermekek fejlődésében, vagy arra, hogyan meséljünk gyermekeinknek.

Az élőszavas mesébe a terapeuta a gyerekeket is bevonta Fotók: Laczkó Izabella

A mesevilág titkaival foglalkozó rendezvény szervezői azt kérték, hogy a szülők a kisgyermekkel együtt érkezzenek. Az esemény a ­mesekapun való beléptetéssel kezdődött, ahol mindenki ­felfedezhette a rá váró kalandokat, próbatételeket, eggyé válhatott a szereplőkkel. A mesére való ráhangolódást mondókák, népi játékok, dalok, képzeletnyitogató játékok segítették, amelyben a gyermek és szülő testi kontaktusa is kiemelten fontos szerepet kapott, a ringatással, öljátékkal.

Majd Orsi élőszavas meséje következett, amelybe a gyerekeket is bevonta. Ezt követte a mese adta élmények közös feldolgozása. A beszélgetés során sok szülői kérdést egyértelműsített a meseterápiás szakértő. Mint ahogy azt is, hogy a könyvből mesélésnél is sokkal jobb az élőszavas, vagy hogy minden korban ajánlott a népmese az érzelemgazdagsága miatt. Bár azt is hangsúlyozta a terapeuta, hogy kétségtelenül nagy a választék a kortárs magyar meseírók remek könyveiből is.

A mese feldolgozása után mécsest készítettek a résztvevők. Az alkotó tevékenység során a szakértő szerint ugyanis észrevétlenül történik a blokkok oldása, fejlődik a gyerekek önismerete, és az aktuális témához kapcsolódó képességeik. Végül a foglalkozás a mesei térből való kiléptetéssel zárult.