Az ügy előzménye, hogy október végén közleményben jelezte a vállalat, az energiatakarékosság jegyében országszerte 366 posta működését fogja ideiglenesen szüneteltetni, köztük a dunaújvárosi Intersparban lévő, 8-as számú egységet. Az intézkedés november 11-től, péntektől lép életbe, ekkor fogadják az érintett egységben utoljára az ügyfeleket.

Több lakó nehezményezte, hogy miért ezt a nagy forgalmú postát zárják be városunkban. „Az Európát sújtó energiaválság okán egyre több ország és egyre több vállalata vezet be rendkívüli takarékossági intézkedéseket az energiafelhasználás csökkentése érdekében. Ez alól a Posta sem jelent kivételt, a döntést takarékossági szempontok alapján hozta meg” – írta a kommunikációs osztály. Azt nem tudni, hogy vajon mekkora mértékben emelkedhetett (változott-e egyáltalán) a bérleti díj az áruházon belüli helyiségért, ezzel kapcsolatban várjuk még az Interspar válaszát.

A Posta kiemelte azt is, hogy „jelenleg a jogszabályi előíráshoz képest a Posta jelentősen túlteljesít, ugyanis sokkal több szolgáltatóhelyet tart fent, mint kötelezettsége lenne. Ez azt jelenti, hogy miközben országszerte 2596 posta van, a jogszabályi kötelezettség 1600 szolgáltatóhelyet ír elő a vállalat számára. Azaz a posták szüneteltetése mellett is jelentősen túl fog teljesíteni társaságunk”.

Hozzátették, Dunaújváros esetében a jogszabályok 2 postahely működtetését írják elő kötelezően, ehelyett jelenleg 7 posta működik (mi hat egységet számoltunk össze – a szerk.), amelyből 1 működése lesz szüneteltetve.

Azt is vázolták, hogy a postahelyek szüneteltetése nem jár elbocsátással, az intézkedés összességében mintegy 740 munkatársat érint országosan, és minden érintett dolgozót átirányítanak azokra a postákra, ahová a forgalom tervezetten átterelődik. „Ezeken a postákon pluszablakot fogunk nyitni, bővítjük a kapacitásokat, így az esetleges megnövekedett forgalom lebonyolítása sem okoz majd gondot. Dunaújváros érintett postája esetén 8 fő átirányítása fog megvalósulni” – írta a vállalat.

A bejelentett csoportos létszámleépítéssel kapcsolatban is intéztünk kérdést a Magyar Postához. Mint azt kiemelték, erre a postahelyek szüneteltetésétől függetlenül kerül sor abból fakadóan, hogy az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően nőtt a vállalat hatékonysága. Az intézkedés kizárólag az irányítási dolgozókat érinti, a végrehajtásban nincs elbocsátás. „Hangsúlyozzuk, hogy a Magyar Posta a létszámcsökkentést törvényes keretek között, valamennyi vonatkozó jogszabály maradéktalan betartásával hajtja végre. A Társaság vezetése az Üzemi Tanáccsal tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy külön megállapodás szabályozza az intézkedésben érintett munkavállalók munkaviszony-megszüntetésének feltételeit” – tették hozzá.