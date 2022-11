Hagyomány, hogy ősszel pályaorientációs napot tart a Széchenyi gimnázium. Tegnap délelőtt Szücsné dr. Harkó Enikő igazgatóhelyettes szervezésében több felsőoktatási intézmény mutatkozott be a Széchenyi tanulóinak.

– Háromszázhatvan diák számára tartottuk ezt a napot. Fontos elem a megfelelő pálya kiválasztásában való segítségnyújtás. Ehhez a 10. évfolyamon pályaorientációs beszélgetést, orientációs és önismereti tréninget szerveztünk, amelyet az iskola­pszichológusunk és a mentálhigiénés segítőnk tartott. A 11. évfolyamon a még bizonytalanoknak vagy egyszerűen, akik megerősítést szeretnének a PTE szakemberei önismereti workshopot vezettek. Mindezek után még egy pályaválasztási tanácsadó előadását is meghallgathatták a fiatalok, tanácsot kaphattak Csikósné Maczó Edittől a Dunaújvárosi Egyetem képviseletében – foglalta össze a nap egyik legfontosabb feladatát az igazgatóhelyettes.

Szücsnétől megtudtuk azt is, hogy remek lehetőség volt arra, hogy a meghívott egyetemek bemutatóit, ismertetőit meghallgassák a tanulók. Kiemelte, nem azon van a hangsúly, hogy melyik egyetem látogatott el a gimnáziumba, hanem azon, hogy mely karokat tudták bemutatni.

– Igyekeztünk a továbbtanuláshoz, az érettségi utáni lehetőségekhez minden olyan területre rápillantást biztosítani, amely érdekli a tanulóinkat. Hatalmas az érdeklődés a műszaki pálya, az egészségügy, a jogi világ, a bölcsészettudomány irányába. De jelentős érdeklődő jelent meg a közgazdaságtan, a katonai, közszolgálati pálya érdekességeinek a bemutatóin is. Kiemelendő, hogy több egyetemről a volt diákjaink is visszajöttek, hogy motiválják a fiatalabb társaikat.

Részt vett az eseményen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara, azzal párhuzamosan a 3. Hadkiegészítő és Toborzó Központ Székesfehérvárról, annak munkatársai fegyverbemutatót tartottak a gimnázium aulájában Borsó Péter hadnagy irányításával. Az érdeklődők megismerhették a CZ fegyvercsaládból a karabély, a géppisztoly és a pisztoly működését.

Délután jött a nyílt nap, az iskolabemutató. A múlt héten a négy évfolyamos, ezúttal pedig a nyolc évfolyamos (kisgimis) képzésről kaphattak ízelítőt a tanulók és a szülők.

Kratzmajer Zoltán igazgató a délutáni programban az érdeklődőkkel ismertette a nyolc évfolyamos képzést, amelyben emelt óraszámmal oktatják a matematikát, a fizikát, az angol és a német nyelvet, a történelmet, a magyar nyelvet és irodalmat. Négy nyelvből – angol, francia, német, orosz – lehet választani, ebből kettő kötelező.

– A két nyílt napunkat azért tartottuk meg november első felében, mert december 2-ig kell jelentkezni a központi írásbeli felvételi vizsgára. A felvételi vizsga eredményének ismeretében dönthetnek a tanulók arról, hol szeretnék folytatni a tanulmányaikat. Persze nemcsak a képzésünket mutattuk be a szülőknek és a gyerekeknek, hanem az egész iskolai életet.

Rengeteg érdeklődő volt tegnap az iskolában, a Széchenyi diákjai nyitottak voltak, a vendégegyetemek pedig – mint a korábbi években – most is leendő hallgatókat láttak a gimnázium tanulóiban.