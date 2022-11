Ismét a Facebookon várják az ajánlatokat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány gondozottjai által létrehozott fantasztikus képekre. A már több éve jól működő online licit által befolyt összegből idén a karácsonyt szeretnék boldogabbá tenni a napköziotthon lakóinak, ezért bocsátják árverésre az intézményben zajló terápiás foglalkozás során készült alkotásokat.

Az első licit 2020 szeptemberében volt, ekkor a Bartók Színház aulájában állították ki a kreációkat, azonban a Covid-helyzet miatt az árverésre személyesen nem kerülhetett sor. Emiatt jött létre az a licitoldal a Facebookon, ahová minden alkalommal feltöltik az aukcióra bocsátott képeket. Az első online árverésből 220 ezer forint nagyságú összeg folyt be, ebből fejlesztőeszközöket, játékokat vettek az otthon lakóinak. Az első licit óta számos kép került árverésre, és rengeteg ajándékkal gazdagodtak a gondozottak is. A fejlesztő játékok mellett a Bartók Színház 10 képért cserébe egy táblagépet ajándékozott az otthonnak, amely azóta is hatalmas segítséget nyújt egyes foglalkozások során. Emellett a 2021 nyarán indított licit során gyűjtött pénzből táborozást és kirándulást szerveztek a lakóknak.

Kóty Zsuzsanna, az otthon fejlesztője és a foglalkozás vezetője elmondta, az egyéni képzés keretében létrehozott élményfestés eredményei nem csak a jobbnál jobb képek, de az számos területet is fejleszt, egyebek közt a finommotorikát, szépérzéket és a szociális készségeket is. A foglalkozás iránt az otthon számos lakója érdeklődik, szívesen vesznek részt rajta, büszkék elkészített alkotásaikra.

A licitoldalra feltöltött képekre december 15-ig van lehetőség ajánlatot tenni, amelyet a képek alatti kommentszekcióban a licitlépcső alapján lehet emelni. Az árverés lezárultával pedig az összegyűlt összegből az elhasználódott fejlesztőeszközöket szeretnék lecserélni, emellett játékok, az alkotáshoz szükséges további eszközök, valamint egy újabb táblagép beszerzését is tervezik.