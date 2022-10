Schmidt Attila, a borrend nagymestere köszöntötte a Szent Orbán-kápolnánál a megjelenteket, majd felkérte Bódai Józsefet, József atyát, hogy tartsa meg a hálaadó litániáját.

Ezt követően Schmidt Attila arra kérte az ünnepség résztvevőit, hogy menjenek a kápolna kertjébe a színpadhoz, ahol átadják a Szent Orbán-vándordíjat, és új borlovagot is avatnak.

A Szent Orbán-vándordíjat dr. Zsiros Mária és dr. Menyhárt Ferenc alapította 2009-ben. A díj nem elsősorban arról szól, hogy kinek milyen a bora, hanem arról, hogy mennyit tesznek a közösségért, mennyi munkát végeznek a háttérben, a szőlőben.

Menyhárt Ferenc elmondta, azért alapították a díjat, hogy a borászatnak ne csak a „teteje” legyen a díjkiosztásokon.

Az idei évben Eisen­berger Lászlóné kapta meg a díjat, aki mindenben segíti a borászatban tevékenykedő családját, neveli a gyerekeket.

Következhetett a borlovag­avatás ceremóniája. László Norbert személyében idén egyetlen jelölt volt. Az eseményt a borrend ceremóniamestere, Boldog Tamás vezényelte le.

– László Norbert a pálinka világából érkezett, hiszen Perkátán országos hírű főzőt működtet. Annak idején egy pálinkamustra megtartására kértük fel, majd egyre szorosabb lett a kapcsolatunk, most pedig eljött az avatás ideje – tudtuk meg a ceremóniamestertől.

A lovaggá avatás „ára” az volt, hogy két kérdésre kellett a jelöltnek válaszolnia. Az egyik az volt, hogy ki volt Szent Orbán. (Néhány szóban érdemes is megjegyezni, ki is volt ő. Szent I. Orbán volt a 17. pápa, 222-től uralkodott. A katolikus egyház Breviáriuma arról ír, hogy I. Orbán jelentős erőfeszítéseket tett a vallás kiterjesztése érdekében, így sok embert térített meg. Ugyanebből a forrásból tudjuk, hogy I. Orbán valószínűleg vértanúhalált halt. Orbán egyaránt szentje a római katolikus egyháznak és a keleti ortodox egyházaknak. A szőlő, a szőlőművelők, kádárok, kocsmárosok védőszentjeként tisztelik.)

László Norbert válaszai jók voltak, így szombattól ő is borrendi tag lett.

A hivatalos rész után Szávolovics Gabriella nótaénekes és Nyári László zenekara szórakoztatta a közönséget. (Schmidt Attila külön köszönetet mondott a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyv­tárnak azért a segítségért, amit a műsor létrehozásáért tettek.)