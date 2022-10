A mindenszenteknek és a halottak napjának a virága a krizantém, de miért pont a krizantém? Mivel a krizantém november 1-je tájékán nyílik, és vágott virágként, vázában kiemelkedően jól tartja állagát, Magyarországon leginkább temetői növényként ismert. A növény nem kedveli a meleget, és a 30 Celsius-fok feletti hőmérséklet már károsíthatja, a virágok kialakulásához tizenhárom-tizennégy óra sötétségre van szükség. Magyarországon évente összesen mintegy húszmillió szál különböző fajta krizantémot visznek ki a sírokra – olvashatjuk az agrarszektor.hu-n.

Ennek most sem lesz akadálya a környezetünkben sem, hiszen a piac teli van krizantémmal. A kiültethető cserepes alacsonyabból, az élőhöz kísértetiesen hasonlító selyem alapanyagúból, és a valódiból is kedvünkre válogathatunk. Az egyik, neve elhallgatását kérő virágárusnál arról érdeklődtünk, hogy az utóbbi időket jellemző hatalmas infláció mennyiben érintette a krizantémot, és az alábbi választ kaptuk.

– Tavalyhoz képest száz forinttal többe kerül egy szál (most 700 forint – a szerk.), az energia áremelkedése, és az aszály miatt itt is kénytelenek voltunk, nemcsak mi, hanem a termelők is árat emelni, de ezt a száz forintot nem tartom nagyon súlyosnak. Egy évvel ezelőtt a magyar mellett hollandot is árultam, de az idén lemondtam róla, mert az euró egyre erősebb a forinthoz képest, és ez nagyban befolyásolja az árakat. A holland virág árának emelkedése kihatott a magyaréra is.

Ha már szóba került a krizantém ára, akkor említsük meg, hogy a cserepes, kiültethető 550 forinttól 1500 forintig kapható cserepenként, a selyemből készült krizantém száljáért is hétszáz forintot kell leszurkolnunk.

A koszorúk – mérettől függően – 2500 és 5500 forint között mozognak. Ez utóbbiak esetében az árusok szerint nem nagyon emelkedtek az árak, javarészt tíz–húsz százalékkal, de van olyan termék, ami negyvennel. Az áremelkedés attól függ, melyik alapanyag mennyivel lett drágább.

Faragni való tök nélkül a halloween elképzelhetetlen Fotó: MW

Magyarországon is elterjedt a kelta eredetű, az angolszász országokban hagyományos halloween. Október 31. ennek a napja, fő „kelléke” a jelmez és a faragni való tök. Ezen a téren is tapasztalhattunk áremelést, ami ugyancsak az aszály miatt van. Tavaly általában kétszázkilencven forint volt egy halloween tök, most egy százassal többet kell érte adni.