Idén is lehetőség nyílik a Dunaújvárosi Egyetem mesterképzései tekintetében – gépészmérnök MSc és tanári-mérnöktanári MA – keresztféléves jelentkezésre. A Dunaújvárosi Egyetemre jellemző, hogy országos viszonylatban is széles körben fogad be jelentkezéseket, így nemcsak a szakirányos diplomások kerülhetnek be, hanem akár még nem azonos területen végzettek is. A képzésekre jó eséllyel bekerülhet a jelentkező, ha műszaki, mérnöki, oktatói, természettudományi, informatikai vagy hasonló tudományterülethez kapcsolódó diplomával rendelkezik. Azoknak is van lehetőségük beadni jelentkezésüket, akik nyelvvizsga nélkül vették át a diplomájukat.

A keresztféléves képzésekre a jelentkezési időszak e hónap közepén kezdődik majd. A leendő hallgatók pedig november 15-ig adhatják be a jelentkezésüket.

A bekerüléshez szükséges ponthatárokról pedig várhatóan a jövő év januárjának második felében születik majd döntés. A DUE mesterképzéseiről bővebb információ az uniduna.hu honlapon érhető el.