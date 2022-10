Az eseményen elsőként Márok Csaba, a település polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében az új köztéri szobor létrejöttének története kapott hangsúlyt. A községben élő alkotóművész, Rohonczi ­ROHO István szobrászművész alkotásának vázlata szinte megelőzte a megvalósítás döntésének idejét Mezőfalván. Amire a válasz csak annyi volt: „Vannak az életben olyan dolgok, amelyet egy művésznek meg kell csinálni.” Az emlékművet egyébként teljesen ingyen készítette el ROHO, amellyel az is bizonyítást nyert, hogy otthon érzi magát a településen – hallhattuk Márok Csaba felvezetőjében.

Polgár Lilla és Farkas Erik zenés összeállítását hallgathattuk az ünnepi rendezvényen

A művész azt is elmondta, a szobor mit szimbolizál

Ezután maga a művész sorolta fel azt az öt szempontot, ami az emlékmű elkészítésében vezérelte, szólt arról is, hogy a szobor mit is szimbolizál, mit is jelent:

– Minden formai dolognak több értelmezése is lehetséges – kezdte az ismertetést Rohonczi István. – Az első szempont az 1956-os forradalom abszolút jelképe a lyukas zászló volt. A másik, hogy Erdélyben kopjafát szokás a hősöknek állítani. Ennek is valamifajta kopjafa jelleget szerettem volna adni egy megtört oszlop alakjában. Harmadikként lényeges számomra a Kossuth címer megjelenítése. Nekünk, magyaroknak, a magyarságtudatunknak nagyon fontos és meghatározó jelképe a címer. És azért Kossuth címer, mert 1956-ban ezt festették a forradalmárok a tankjaikra. Ennek erőteljesen kell megmutatkoznia, ezért kell, hogy ez színes legyen. A következő szempont az a tetején látható egy kör, ami fekete napnak felel meg. Mindig szükséges egy cél, ami szerint próbáljuk az életünket rendezni. Ha lelkiekben szabadok vagyunk, bár megtörhetnek bennünket, akkor is szabadok leszünk. Az utolsó szempont, hogy a templom környékén szakrális környezetben legyen felállítva az emlékmű, úgy, hogy a megtört oszlopok között ott legyen a torony. És van egy pont, ahol pontosan a körben a torony keresztje látszik. Ami megtartott bennünket évszázadokon keresztül, az a hitünk. A törhetetlen hitünk és ennek próbáltam én a formai megoldását elkészíteni – hallottuk az emlékmű jelentésének ismertetésében.

A mezőfalviak mécseseket helyeztek el az emlékmű lábánál

Az emlékmű bemutatása után Mezőfalva alpolgármestere Masinka Csabáné mondta el ünnepi gondolatait. A beszéd után Polgár Lilla és Farkas Erik színművészek előadását láthattuk. Az összeállítást követően az önkormányzat részéről Márok Csaba polgármester, a Fidesz szervezettől Varga Gábor országgyűlési képviselő és Pethes Bálint önkormányzati képviselő, a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzattól Molnárné Troppert Mária és Móricz Csabáné helyezte el az emlékezés koszorúit. Az ünnepség végén mécsest gyújtottak a résztvevők az új emlékmű lábánál.