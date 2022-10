Ha mi magunk is problémákkal küszködünk, kevésbé jut figyelmünk arra, hogy másoknak segítsünk. Talán ez állhat annak a hátterében, hogy a szombati véradáson nem sorban álltak az emberek, hogy a karjukat nyújtsák a bajba került emberek megsegítésére, hanem inkább csak csordogáltak. Persze lehet, hogy annyira társunkká szegődött a Covidtól való félelem, hogy ez az, ami visszatartja azokat is, akik egyébként nem sokat hezitálnának azon, segítsenek-e másoknak. Viszont azt érdemes észben tartani, hogy a baj akkor is utoléri az embert, ha éppen járvány van, vagy megélhetési gondokkal küzd éppen. Ilyenkor még jobban jön a segítség.