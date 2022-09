A lomtalanításról tartott sajtótájékoztatót kedden Mezei Zsolt, a városüzemeltetési ügyekért felelős általános hatáskörű alpolgármester. Kijelentette, mivel véleményük szerint a 2020-ban újjászervezett, városi szintű lomtalanítási módszer bevált, ezért szeptember 17-től újra elindítják, mégpedig a témában korábban is a legaktívabb területen kezdik újra, az újtelepi ökonapon.

Az alpolgármester a tájékoztatójában kitért az eddig elért eredményekre is. Amíg az átszervezés első évében 3648 köbméter, 2021-ben már 5528 köbméter, idén tavasszal pedig 2332 köbméter hulladékot szedtek össze a város lakosaitól. Ez összességében közel tízezer köbméter lomot jelent az elmúlt két és fél évben, ami a megfelelő helyre került, a hulladékudvarba, és nem terhelte a környezetet árkok mellé vagy erdőbe kidobva.



Mindezen felbuzdulva ősszel újraindítják a lomtalanítási szezont, az újtelepi ökonapon, majd októberben a Dózsa városrész következik, majd szinte minden hétvégén másik-másik városrészben adnak lehetőséget arra, hogy kiürülhessenek a pincék, a tulajdonos számára már értéktelen tárgyak pedig a szakemberek kezébe kerüljenek szakszerű, környezetbarát feldolgozásra. Az év második felében is részt vesznek az akciókban a segítők, a civil szervezetek, az önkormányzati képviselők, és segítenek azoknak, akik esetleg nem tudják levinni a lomokat a gyűjtőkonténerhez.

Mezei Zsolt elmondta, lényegében minden olyan hulladékot is fogadnak ezeken a napokon, amit a hulladékudvarban is fogadnának, kibővítve a bútorokkal és az új háztartási gépek hungarocell csomagolásával. Nem lehet a konténerbe vinni a vegyi árukat, festékeket, építőanyagokat, sittet, autógumit, fáradt olajat, illetve a veszélyes hulladékoknak sincs ott helyük. Az elektronikai hulladékoknak eddig külön konténerben volt a helyük, de nem kizárt, hogy most ugyanott gyűjtik majd ezeket, és később válogatják szét. Tehát kiváló alkalom lesz megszabadulni a levitézlett tévétől, hűtő- vagy mosógéptől. Egy ritkán említett aspektusát is megemlítette a lomtalanításnak. Egy esetleges tűz esetén komoly veszélyforrásként működnek, így ezért is érdemes megszabadulni ezektől.