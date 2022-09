„Sajnálatos esemény történt városunkban július utolsó napjaiban: éjszaka leégett Bartal Piroskáék Pince soron lévő családi háza. Az ingatlant Piroska két kiskorú (2 éves és 9 hónapos) gyermekével és élettársával a hajnali órákban elhagyta, rokonokhoz költözött, akik csak ideiglenes lakhatást tudnak biztosítani számukra.

Mindenük odaveszett a tűzben, kénytelenek voltak elhagyni a házukat

A lakóház tetőszerkezete teljesen kiégett, és – mint az a fotókon is látszik – a tűz és az oltási munkálatok következtében tönkre ment minden használati tárgyuk. A helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz rengeteg felajánlás érkezett a megsegítésükre, ennek köszönhetően bútorra, más használati tárgyra és ruhaneműre már nincs szüksége a családnak – mondja Schrick István polgármester, aki olvasóink segítségét is kéri a bajban lévő család érdekében. Ahogyan a polgármester fogalmaz:

– Minden ilyen esemény tragédia. Piroskáék kicsi gyermekekkel voltak kénytelenek elhagyni otthonukat, és egyelőre azt sem tudják, mikor rendeződik az életük, és mikor fognak tudni visszaköltözni. Az önkormányzat azonnali segítséget nyújtott a családnak, és természetesen továbbra is segíti őket, de minden kicsi számít.

Elüszkösödött szarufák, lécek maradtak a tűz után Fotók: BP



A kiégett lakóházat nem tudja helyreállítani a család segítség nélkül, ezért aki pénzadománnyal szeretne segíteni Bartal Piroskának, az a Budapest Banknál vezetett 10102969-81976800-01000000 számú számlájára utalhatja a felajánlást. A kétkezi munkát is örömmel venné a család, az ezzel kapcsolatos segítő jelzést Piroska a 30/996-6860-as számon várja szeretettel.