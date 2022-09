Szeptember 1-jén kezdetét veszi a tanév, ezzel párhuzamosan pedig forgalomnövekedésre is számíthatnak a közlekedők szerte az országban. Nemcsak az iskolák környezetében, hanem várhatóan a nagyobb városba, településre vezető úton is megnövekszik majd a forgalom a nyári időszakhoz képest, különösen a reggeli és a délutáni csúcsidőszakokban. A Magyar Közút ezért arra figyelmeztet mindenkit, hogy időben induljon útnak, és a balesetek elkerülése érdekében még figyelmesebben vezessen. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a hamarosan beköszöntő őszi időjárás miatt megfelelően felkészített, kivilágított járművekkel, az út- és látási viszonyoknak megfelelően vezessenek. A telítettebb sávokon tartsanak megfelelő követési távolságot, alakítsanak ki biztonsági folyosót a többsávos utakon a mentőknek, tűzoltóknak, rendőröknek, közútke­zelőknek.