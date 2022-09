Herczeg-Szabó Renáta játszótéri munkatárs elmondta, sajnos a pandémia miatt az elmúlt két évben nem tudtak születésnapi rendezvényt tartani, most viszont ismét egy élménydús délutánra hívják a gyermekes családokat, mégpedig szeptember 24-én. Annak érdekében, hogy minél több ajándékkal és meglepetéssel tegyék emlékezetessé a programot, támogatókat kerestek meg. Köztük volt Tran Duc My, vagy ahogy a legtöbben ismerik, a Tomi Vegyesbolt tulajdonosa, aki már több alkalommal is hozzájárult nagy értékű adománnyal városi akciókhoz. Most a máltai játszótér születésnapi bulijára rengeteg játékot ajánlott fel, amelyeket pénteken adott át az intézmény munkatársainak. Mint mondta, adni jó, és örömmel segített a csapatnak. Jól ismeri a játszóteret, hiszen neki is van két fia, akik szeretnek itt lenni.



Az eseményen jelen volt Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester is, aki elmondta, egy minőség­ellenőrrel rendszeresen látogatást tesz a játszótéren, és örömmel látja, hogy milyen kedvelt közösségi hely a családok körében. Hozzátette, ezúttal mintegy 150 ezer forint értékben adományozott ajándékot „Tomi” a játszótér számára, és a városvezetés nevében ezúton is köszöni minden felajánlónak a segítséget.

Herczeg-Szabó Renáta hangsúlyozta, nagyon hálásak a játékokért, amelyek a születésnapi rendezvény tombolanyereményeiként szolgálnak majd. A támogatóknak köszönhetően lesznek még például torták, sütemények, fagyikuponok is. A szeptember 24-i programra kitelepül a Duna Plazma is, amely az ajándékcsomagok mellett azt is felajánlotta, hogy októberben minden plazmaadó után ezer forinttal járul hozzá a játszótér fejlesztéséhez.

A születésnapi rendezvényen a többi közt hajfonással, csillámtetoválással, ugrálóvárral, játékos, sportos feladatokkal várják a gyermekeket. Amennyiben esős lesz az időjárás, akkor is megtartják a programot (az épületen belül).