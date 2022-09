Mint azt lapunknak felidézte, dr. Molnár Krisztián személyében új választókerületi elnök fogja össze a Fidesz helyi szervezeteit, azon irányvonal mentén, hogy Dunaújváros mellett a kisebb vidéki településeken is megerősítsék és építsék a közösséget. Megköszönve a rácalmási szervezet eddigi elnökének munkásságát (aki tagként továbbra is segíti a csapatot) a helyi csoport a választókerületi elnök javaslatára Kiss Andrást bízta meg a vezetői feladatokkal.



– Örömmel vállaltam a felkérést, megtiszteltetés számomra. A keresztény és a polgári értékrendet vallom, ezért szimpatizáltam a Fidesszel, az utóbbi években pedig a dunaújvárosi szervezet munkáját segítettem. Nem tekintek magamra politikusként, a mostani feladatkörben a közösséget szeretném egyfajta fiatalos lendülettel, pozitív, együttműködő törekvésekkel építeni és szervezni – mondta lapunknak Kiss András.



Bár Budapesten született a 31 éves fiatalember, mégis tősgyökeres rácalmási polgárnak tartja magát, hiszen itt nőtt fel, egész eddigi életében itt lakott. Leszámítva azokat az éveket, amikor a felsőoktatási tanulmányait végezte, mert ez idő alatt a Corvinus Egyetem vált a második otthonává. Diplomamunkáját is Rác­almásról írta, hogy miként fejlődött a település 1990 és 2014 között. A dolgozat elkészítése és a kutatómunka kapcsán sokat egyeztetett Schrick István polgármesterrel is. Mint azt Kiss András elmondta, a fejlődés tekintetében Rác­almás nagy verseny­előnyben van a szomszédos településekhez képest, ami annak is köszönhető, hogy már a kezdeti években sikerült olyan alapvető és nagy jelentőségű fejlesztéseket véghezvinni (mint például a csatornázás, állagmegóvó munkálatok, útfelújítás), amelyek nemcsak az ingatlanok értékét növelték, hanem lehetőséget adott, illetve ad az újonnan érkező forrásokat az építési és bővítési tervekre fordítani.



Amikor utolsó éves volt az egyetemen, a dunaújvárosi Innoparkban kezdett el dolgozni, olyan feladatkörökben, mint az északi iparterület üzemeltetése, vállalkozásfejlesztés, a kis- és középvállalkozói szektor támogatása. 2017-ben megbízást kapott a dunaújvárosi Tourinform iroda vezetésére, azonban a jelenlegi városvezetés felállította őt még a szerződési idejének lejárta előtt (később aztán be is zárták véglegesen az irodát – a szerk.).

– Megmondom őszintén, egy dolgot sajnálok csak ebben. Sokat dolgoztunk a háttérben a különböző helyi, lokális, identitásképző és közösségszervező projektek előkészítésén, tervezésén, amelyekkel a mi elképzelésünk a rendezvénypaletta további fejlesztése volt. Ha már 2020-ban kitört a világjárvány, nem kellett volna véglegesen bezárni Tourinform irodát. A pandémia időszakát arra lehetett volna hasznosítani, hogy feltérképezik, összefogják a helyi kisközösségeket, és készítenek egy turisztikai-városfejlesztési stratégiát, ami most nagyon hiányzik Dunaújvárosban – vázolta Kiss András.

Az új szervezeti elnök 2018 óta a Dunaújvárosi Egyetemen dolgozik. Angol nyelven tanít nemzetközi gazdálkodási stratégiát és menedzsmentet, valamint 2019-től az intézmény sportegyesületének elnöki feladatait is ellátja. Mindemellett a doktori fokozatának megszerzését is tervbe vette.

A sport mindig is meghatározó része volt életének. Gyakran jár futni a rácalmási Duna-partra, de régebben aktívan focizott, sokáig a helyi csapatban, ahol mint mondta, rendkívül jó volt a társaság is.

– Nemcsak a mozgás, a sportolás szeretete kötött össze bennünket, hanem közösségi élményt is jelentett. Azt látom, hogy az utánunk jövő generáció már más, mint mi, más szabadidős elfoglaltságban lelik örömüket. Sokszor negatív jelzőkkel illeti a közvélemény a mai fiatalokat, de szó sincs arról, hogy ők rosszabbak lennének, csak átalakultak a szokások, mint ahogy a világ is változott: az online térben jelennek meg, és a népszerű csatornákon lehet őket elérni. Érdekli őket is, hogy mi történik a lakókörnyezetükben, és aki egy kicsit is nyitott, átlátja a közéleti helyzeteket is. Amikor például arról lehetett szavazni Rácalmáson, hogy gyógyfürdő vagy sportcsarnok épüljön meg, aktívan kampányoltak a fiatalok is a csarnok mellett – tette hozzá az elnök.

Mint mondta, örömmel fogadták a Rácalmási Polgári Egyesület megalakulását, mert egy olyan önálló civil szervezet jöhet így létre, amely méltó módon képviseli a XXI. századi polgári eszméket, szellemi és kulturális értelemben.



– Mi egy konstruktív ellenzék szeretnénk lenni, olyan helybéli tagokkal a csapatunkban, akik a település fejlődésében elkötelezettek. Ez azt is jelenti, hogy kölcsönösen segítjük mindazokat, akik a lakókörnyezetünk érdekében szerveznek például programot, közösségi akciót, projektet. Szeretnénk mindenkit elérni, és hogy lássák, érezzék jelenlétünket a településen. Azt tapasztaltam egyébként, hogy Rácalmáson sokan támogatják a Fidesz családpolitikáját, látható, hogy élnek a különböző kormányzati intézkedések adta lehetőségekkel, ami ugyancsak érezhető a település fejlődésében is – tette hozzá a rácalmási Fidesz-elnök.