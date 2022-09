A rendezvény bázisa ezúttal is a közelmúltban felavatott, megújult hajóállomás volt, ahol a baráti beszélgetések mellett az elszánt párosok 24 órás viadal során össze is mérték tudásukat és horgászszerencséjüket.

A kulcsi horgászélet a település adottságai miatt a több mint négy kilométeres, végig horgászható dunai partszakaszával kiemelkedő. A horgászat pergetős szakirányának a kulcsi vizek sokkal kedvezőbbek, mint bárhol máshol. Ez a két pozitívum remekül találkozott az elmúlt hétvégén is a baráti viadal során. A versenyzők között öt helyi páros is indult. A legnagyobb halat is egy kulcsi horgászpár, a Radnó testvérek emelték a szákba, mégpedig egy 80 centiméteres harcsa kifogásával büszkélkedhettek.

A gyülekező, regisztráció, étkezések és a szállás helyszínét a felújított és megújult kulcsi hajóállomás biztosította. A pergetés a ragadozóhal-fogás műcsalival történő műfaja, és tradicionálisan páros, csónakos verseny. Így az egész kiírás, lebonyolítás is ez alapján zajlott.

A III. Kulcsi Pergetős Találkozó legeredményesebb horgászai Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Már a kezdetektől az volt a céljuk a horgászverseny szervezőinek, hogy a horgásztársadalom kötődjön Kulcshoz. Hiszen a Duna a kulcsiaknak olyan kincs, amelyből a helyiek a törekvéseik szerint profitálni szeretnének minden értelemben. A vízi életet, az evezést, a horgászatot nem csak a turizmus és vendéglátás szintjén kezelik. Mert számukra ez a sajátos kulcsi életmódot jelenti. Ezért fejlesztési terveikben, munkáikban is a messzemenőkig figyelembe veszik és rendezvényeikkel is hangsúlyozzák ezeket a törekvéseket.

Az önkormányzat értékes ajándékutalványokkal jutalmazott

Pont ezért az első három helyezett csapat és a legnagyobb hal kifogóját serleggel jutalmazták, valamint Kulcs Községi Önkormányzattól értékes ajándékutalványokat kaptak az előkelő helyezést szerző pergető horgászpárosok.

A hétvégén a találkozó legsikeresebb párosa Koncz Dávid és Császár István volt, őket a dobogó második helyén Hodula István követte, a harmadik helyezett team Szabados Gábor és Tóthy Csaba lett Kulcson. A kulcsiak öt csapattal képviseltették magukat. A legeredményesebb helyi erő ezúttal Radnó György és Radnó Zsolt volt, akik az összetettben az ötödik helyen végeztek.