Több mint 12 és fél éve, 2009 decemberében állították le a személyszállító vonatokat az 5-ös számú vasútvonalon. A forgalom már a következő évben, a 2010-es kormányváltás után újraindult, s bár a vonal így megmenekült, azóta mostanáig csupán naponta egy-két járat közlekedik itt mindkét irányba.

A Technológiai és Ipari Minisztérium részéről most ezen változtatnak: szeptember 3-tól ezen a regionális vonalon is olyan menetrendet rendeltek meg, hogy az utasok visszakapják az egész napos mobilitás lehetőségét. Két­óránként, ütemes menetrend szerint közlekednek az S150-es személyvonatok. Székesfehérvárról Komáromba 6:26 és 18:26 között, Komáromból Fehérvárra pedig 6:05 és 18:05 között indulnak minden páros órában. A vonatok Komáromban a Győr felé induló, illetve az onnan érkező S10-es személyvonatokhoz, Székesfehérváron a Budapest felé induló, illetve onnan érkező Tópart InterCity-hez csatlakoznak.

A tapasztalatok alapján a menetrend későbbi bővítésére sor kerülhet. A tarifarendszerben megmarad az átjárhatóság, vagyis a vonal mentén érvényes Volánbusz Zrt. bérleteket a MÁV továbbra is elfogadja a vonatokon.

Ahogy a július eleji, úgy most, az őszi menetrend-módosítás is elsősorban azokon a regionális vonalakon tartalmaz bővítéseket, ahol korábban csak néhány vonat járt. Akkor a legjelentősebb fejlesztés az Abaújszántó–Hidasnémeti vonalon történt, de több lett a vonat Dunaújváros–Rétszilas–Simontornya és Szolnok–Újszász–Vámosgyörk között is.

(Forrás:feol.hu)