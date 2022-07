Mezei Zsolt alpolgármester elsőként arról beszélt, hogy változtatásokat vezetnek be a rend és a biztonság érdekében a hétvégén tapasztalt anomáliák miatt. A közösségi oldalon több városlakó is megosztotta, hogy milyen problémákkal, negatívumokkal szembesültek az élményfürdőben tett látogatásuk során. Ezek között olyanokat is olvashattunk, mint például néhányan utcai ruhában fürödtek a medencében, pelenkák úszkáltak a víz tetején, rengeteg volt a szemét, zavaróan hangoskodtak, zenéltek.



Mezei Zsolt azt mondta, hétvégente (illetve, amikor nagyon sok látogató van a fürdőben) megerősített biztonsági szolgálatot rendelnek el, és igyekeznek kiemelten felhívni a figyelmet a fürdő házirendjére, például nem lehet utcai ruhában fürdeni, nem lehet dohányozni és enni a medencénél. Hozzátette, a rendet mindenkinek be kell tartania, nem lehet az, hogy egy pár főből álló csoport elrontsa mások kikapcsolódását. Arra is kérte a látogatókat, hogy vigyázzanak a fürdőre, reméli, nem lesz probléma a jövőben.

Az alpolgármester azt is mondta, hogy a fürdőzők igényeinek eleget téve megnyitják az uszoda kinti medencéje melletti, eddig elkerített füves területet, így csütörtöktől ott is napozhatnak majd a vendégek (azért nem az egész területet nyitják meg az élményfürdő közönsége előtt, mert a másik részt az uszodában lévő vízitáborosok használják).

Arnold Miklós, a DVG Zrt. szolgáltatási ágazatvezetője elmondta, csatlakozva a Strandok Éjszakájához, július 30-án az addigi 20 óra helyett hosszabbított nyitvatartással, 23.30-ig várják a vendégeket. Minden működni fog eddig az időpontig, a csúszdáktól kezdve a római fürdőn át a büfékig. Erre a napra ugyanannyiért lehet belépőjegyet vásárolni, mint általában.