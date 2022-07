Egy jó szomszéd áldás, ha azonban valaki kevésbé szerencsés, akár az olyan helyzetek is komoly vitákat szülhetnek, mint hogy kit és mennyire zavar néhány átlógó faág, vagy éppen kié az azon termő gyümölcs.

Sokan gondolják úgy, hogy a saját lakásukban azt csinálnak, amit akarnak, ha azonban a jog hagyná, hogy ez az elv érvényesüljön, az emberek nem tudnának megélni egymás mellett. Ezért a tulajdonosi jogoknak is van egy korlátja, amelyet a törvény így fogalmaz meg: a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.

A szomszédot először szóban vagy akár írásban is fel kell szólítani, ha áthajlik egy ág, hogy azt metssze le. Ha erre a felszólítás ellenére sem hajlandó, akkor ön a szomszédja költségére is elvégeztetheti az áthajló ág eltávolítását. Az ág eltávolítását azonban kellően meg kell indokolni, pl. jelentős leárnyékoló hatása van, az ág zavarja a kert művelésében, stb. Önmagában az a tény, hogy a fa a telek határvonalához közel áll, nem indok a megcsonkítására. A ház tulajdonosa jogosult, hogy a csatornáját eltömő ágakat, tűleveleket (amit a szomszéd telkén lévő fa okozott) a szomszédja takarítsa ki, vagy a szomszéd költségén a tulajdonos végeztesse el.

A tulajdonos a földjére áthajló ágakról lehullott gyümölcsöket megtarthatja, ha azokat a fa tulajdonosa fel nem szedi; az áthajló ágak és átnyúló gyökerek levágására nem jogosult, kivéve, ha azok a föld rendes használatában gátolják, és a fa tulajdonosa azokat felhívás ellenére sem távolítja el. Leszedni tehát nem, felszedni viszont ilyen esetben szabad. Ha azonban a fa tulajdonosa szeretné megtartani a gyümölcsöket, azt engedni kell, sőt, ilyenkor biztosítani kell a szomszéd telekre való bejutását is.

Dr. Unger Zsolt

ügyvéd