Dunaújváros - Mielőtt beruháznánk egy légkondicionáló berendezésbe, tisztáznunk kell önmagunkban, mire is akarjuk használni. A mai klímák hűtő-fűtő klímák, tehát lehet komfort hűtésre, esetleg csak fűtésre, de arra is van lehetőség, hogy a meglévő fűtésrendszerre csak rásegítünk a készülékkel.

Pintér Norbert klímaszerelő. Egyre többen szeretnének légkondicionálót Fotó: CsB/Kisalföld

A választást hibázzák el a legtöbben. A kivitelező nem kérdezi meg, a megrendelőnek pedig fogalma sincs róla, hogy mire számíthat, hiszen hűtő-fűtő klímát vásárolt. Hűtésre ugyanis lényegesen kisebb teljesítmény is elegendő, mint fűtésre. Miért? Azért, mert nyáron hűtésben, mondjuk a 30 Celsius-fok körüli szobát nagyjából 24–26 Celsiusra szeretnénk lehűteni. Ehhez lényegesen kisebb teljesítmény kell, mintha télen egy egyébként fűtetlen helyiséget szeretnénk 23 Celsiusra fűteni.

A számláink is a fentiektől függenek. A szakemberek számításai szerint egy egész hónapra, minden nap tízórás klímahasználattal számolva havi 5000–6000 forint villanyszámla-emelkedéssel számolhatunk, egy egész nyári szezonban pedig – komoly meleggel kalkulálva – nagyságrendileg 15 000–20 000 forintot fogunk a teljes nyári túlélésünkért kifizetni.



Fűtési üzemmódban többet fogyasztanak a klímák, mint amikor csak hűtésre használjuk. A fűtéskori áramfelvételt nagyban meghatározza a külső levegő hőmérséklete, mivel a hőszivattyús elven működő klíma a környezeti levegőből „vonja ki a hőt”, tehát a hatékonysága jelentősen romlik a kemény mínuszokban, mintha enyhe a telünk.

Még néhány évvel ezelőtt is tartotta magát az a megállapítás, hogy a légkondicionálók a pollenek gyűjtőházai, az allergiásoknak nem tesz jót a klíma használata. Mára ez a tézis megdőlt.

Ugyanis a mai berendezések legnagyobb előnyei, hogy nem dolgoznak a kinti pollenektől terhes levegővel, hanem a szobában lévőt hűtik, illetve szűrik meg. Ezért is legalább évente egyszer vegyszeresen mosassuk ki a szűrőt, vagy amennyiben szükséges, cseréltessük ki azt szakemberrel.

A minőségi klímákat gyártó cégek berendezéseiben a levegőtisztító hatás igen jelentős, ami baktériummentes, emellett pollenmentes tiszta, hűs levegővel árasztja el a szobát.

Ezáltal napokon belül elmúlhat az allergiától szenvedő személy valamennyi tünete, a kellemetlenül viszkető és könnyező szemtől a köhögésen át, amely minden ezektől szenvedő személy vágyálma.



Mire érdemes még figyelni a klíma használatakor az allergiásoknak?

A karbantartott, és megfelelő szűrőkkel ellátott klíma valóban nagy segítséget jelenthet a pollenektől, a penészgomba spórájától és a házi por­atkától szenvedőknek.

A levegő szűrése mellett fontos az is, hogy csökkentsük a szobában lévő páratartalmat, ugyanis a nedves környezet kedvez a poratkáknak, és a penészgomba spóráinak a növekedésben. Mint mindenben, itt is ügyelnünk kell az arányokra: a túl alacsony páratartalom kiszáríthatja a szemet és a nyálkahártyát. Egyes kutatások szerint a legalább ötven százalékos páratartalom az ideális a lakásban, mivel az csökkenti az influenzavírus túlélési esélyeit a helyiségben, emellett még a bútorainkat is megóvja a kiszáradás vagy ennek ellentéte, az elpenészesedés veszélyeitől.



A fentiekkel kapcsolatban kikértük Vizsi Attilának, a dunaújvárosi Ablak-Klíma 2000 Kft. tulajdonosának a véleményét. – Ma már nagyon energiatakarékosak a berendezések, fűteni például olcsóbb klímával, mint gázzal. Az allergia terén is megváltozott a helyzet, az alapberendezéseken kívül mindegyikben van pollen- és atkaszűrő. Az biztos, évről évre nő a légkondicionálók iránt a kereslet.

