A meggy, de főként a cseresznye árfekvése számomra most is talány. A meggyet az idén ­elkerülte a fagy, bár az igaz, hogy a mostani szárazság miatt a szemek több helyen is kisebbek az elvárttól. De a gazdák általában nem panaszkodnak, a szedd magad akciókban 250 és 500 forint között juthatunk meggy­hez. Ehhez képest a dunaújvárosi piacon általában 1000 forint körül kérnek el egy kilóért. A cseresznyetermés sem ad okot a panaszra, a piacon is rengetegen árulják, de az árak ott is sokszor 800 és 1000 forint között mozognak, igaz, ezen a területen azért van olcsóbb (400-500 forintos) kategória is. Bár a szakemberek szerint az idei árak átlagosnak mondhatók, ők tudják, úgyhogy maradjunk ennyiben.