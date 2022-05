Iváncsa településen 2022. május 4-én 12 órától — 2022. május 5-én 12 óráig (szerdától-csütörtökig) a regionális ivóvíz távvezeték karbantartási munkái keretében mechanikai tisztítást végzi a szolgáltató. A munkavégzésünk következtében vízhiány várható.

A munkavégzés alkalmával az ivóvízhálózaton szolgáltatott víz vízzavarosodás következtében átmenetileg opálossá válhat, esetenként sötétebb fekete víz tapasztalható a vezetékben kicsapódott, felkeveredett vas-mangán tartalom következtében. A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő. A DRV Zrt, kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához az ivóvíz vezetékek karbantartása is hozzájárul - írja cég. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérik a lakosság szíves megértését.

További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.