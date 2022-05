Az elfogadott nyomvonalsáv összeköti az ország fontos ipari központjait. Magyarország egyik legnagyobb beruházási projektje a V0 vasútvonal megvalósítása. Amíg az országot átszelő észak–déli vasúti összeköttetés a Budapest–Belgrád vonal lesz, addig a kelet–nyugati pedig a V0.

Még nyitott az, hogy a vasúti pálya hol szeli át a Dunát Adonyig: Rácalmásnál vagy Dunaújvárosnál. A konzorcium meg fogja vizsgálni a tervek részleteit, változatait.



A V0 teherforgalmi vasútvonal nyomvonalára vonatkozóan szükséges az élővilág előzetes felmérése és környezeti hatástanulmány készítése, valamint az új vasúti nyomvonal környezetvédelmi engedélyének megszerzése. Ezeknek a feladatoknak az elvégzésére írt ki uniós közbeszerzési eljárást a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület – olvasható a MÁV-csoport honlapján.

Az Országos Vasúti Árufuvarozási Koncepció elkészítése és ez alapján a V0 teherforgalmi vasútvonal fejlesztése a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület irányításával valósul meg. A kivitelezés elindításához szükséges előkészítési munkálatok már megkezdődtek. Április közepén választották ki a vasútvonal Szolnok–Kecskemét–Székesfehérvár–Győr közötti nyomvonalsávját. A nyomvonalsáv vizsgálatát követően, a beruházással kapcsolatos minden szempontot figyelembe véve jelölik majd ki a konkrét nyomvonalat. A projektben kiemelten kezelik a lakott területek és természeti értékek védelmét.

A V0 vasútvonal hozzájárul majd a vasúti teherszállítás volumenének növekedéséhez Fotó: MW-archív

A nyomvonalsáv részben Natura 2000 területet is érintő élővilágának felmérésére, környezeti hatástanulmány készítésére és a környezetvédelmi engedélyek megszerzésére írt most ki közbeszerzési eljárást a Hungrail. Az ajánlatok benyújtásának határideje június 10. Sikeres közbeszerzési eljárás esetén, tervezetten nyár végéig megkezdődhetnek a felmérési munkálatok a nyertes vállalkozóval, a feladatra 20 hónap áll majd rendelkezésre.

Homolya Róbert, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület elnöke, a MÁV elnök-vezérigazgatója a mavcsoport.hu-nak elmondta: „A V0 vasútvonal megépítése több szempontból is kiemelt feladatunk, a hosszú távú céljaink eléréséhez elengedhetetlen. Ahhoz, hogy megfelelhessünk az európai uniós és a magyar klímacéloknak, és 2050-re 90 százalékkal csökkenhessen a közlekedés szén-dioxid-kibocsátása, növelnünk kell a vasúti közlekedés teljesítményét. Ehhez a személyszállítási kapacitás mellett a teherszállítás versenyképességét is növelni kell, ki kell építeni a megfelelő infrastruktúrát, hogy a mostani napi 400 helyett dupla annyi tehervonat közlekedhessen. Mindezt úgy, hogy Budapestet tehermentesítsük, a ferencvárosi rendező pályaudvart kiváltva a teherforgalom elkerülje a fővárost. A V0 vasútvonal lehet az a kelet-nyugati irányú korridor, ami a jövőben növelheti a vasúti teherfuvarozás versenyképességét…

A V0 kialakításával javulhatnak az intermodális kapcsolatok, a keresleti igényeknek megfelelő logisztikai szolgáltatások alakíthatóak majd ki. A beruházásnak köszönhetően javulhat a menetrendszerűség, a zavarmentesség és megbízhatóság a teherfuvarozásban. Mindez hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy a vasúti áruszállítás 2030-ig 50 százalékos növekedést érhessen el, 2050-ig pedig megduplázódjon.