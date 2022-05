A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum nyitotta a városi középiskolák ballagási ünnepségének sorát: az intézményben hat végzős osztály mintegy százharminc fiatalja búcsúzott az iskolától, a pedagógusaiktól és egymástól is. A ceremóniát április 28-án, csütörtökön 16 órakor tartották meg. Szombaton aztán sorra következett a többi középiskola ballagási ünnepsége.

A kereskedelmi iskola nyitotta a városi ballagások sorát Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A DSZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégiumban két érettségiző és egy szakképzői iskolai osztály diákjai búcsúztak tanulmányaiktól. Igaz, sokan az érettségizők közül ősszel ismét a Lorántffyban ülnek majd az iskolapadba, ugyanis itt folytatják tanulmányaikat. Marczona Tamás, az intézmény vezetője ünnepi beszédében megemlékezett arról, hogy a pandémia miatt „most már a tradicionális, a normális rendezvény a furcsa”, hiszen az elmúlt években nem lehetett méltó ballagási ünnepséget szervezni.

A Pannon Oktatási Központ végzősei Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Ezt a tényt felemlegette beszédében Kratzmajer Zoltán, a Széchenyi István Gimnázium igazgatója is. Ebből az intézményből négy végzős osztály ballagott el pénteken, az iskola udvara megtelt diákokkal, szülőkkel és hozzátartozókkal. „Mindannyiunk büszkesége, hogy ti egész biztosan megálljátok a helyeteket a további életetek során. Jól dolgoztatok, eljött az aratás ideje. Itt az ideje learatni munkátok gyümölcsét” – mondta az igazgató, utalva a ma kezdődő érettségi vizsgák időszakára is.

A Széchenyiből négy végzős osztály diákjai ballagtak el pénteken Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Az intézményvezetők utaltak arra is, hogy a diákok többsége a ballagással egy korszakot zár le az életében. Azt persze a fiatalok most még nem érzik, de évekkel később visszagondolva már tisztában lesznek vele, hogy életük egyik legszebb korszaka ért véget a ballagási ünnepségekkel.



A Dunaferr iskola Vasmű téri tagozatának ballagási ünnepsége Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégiumban szombaton dél­előtt ballagtak el a tizenkettedikesek. A megjelentek először a Himnuszt hallgatták meg, majd Szemenyei István igazgató mondott beszédet, és ahogy tőle az elmúlt években megszokhattuk, most sem a sablont választotta. Azzal kezdett: „A ballagási igazgatói beszéd sikerének egyetlen titka a rövidség, amelyet idén nagyon nehéz lesz tartanom. Ennek megvan az oka.”

A Rudasban szombaton délelőtt volt az ünnepség Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Ezután rögtön elhangzott az Ismerős Arcok zenekar Nélküled című dalából egy részlet. És hogy mi volt az ok: „Két tanévet kellett lezárnunk a járvány miatt úgy, hogy nem tudtunk méltó módon búcsút venni tanítványainktól.”

Az igazgató beszéde után a legjobb tanulók, az iskoláért legtöbbet tevő diákok kaptak elismeréseket. Majd egy kulturális műsorral fejeződött be a ballagás.

Olvasóink a www.duol.hu oldalon több képes összeállítást is találnak az iskolák ballagási ünnepségeiről.

(Molnár Emese, Brousil Csaba, Agárdy Csaba)

Ballagó diákok a Bánki iskolában Fotó: Bánki