A modern kor rendezvény-népszerűségi fokmérőjével kezdem: a parkolóval. Délelőtt 11 órakor az ilyen helyen ritkán járó ember már égnek emelte a kezét: „Úristen, már be sem férünk!” A porta csinos szolgálata viszont biztatóan intett: „Csorogjatok nyugodtan befelé, nem lesz semmi baj”. És igaza lett! A gondosan lekaszált területen vígan elfértek a járművek.

Szinte elveszett a sok vendég a hatalmas repülőtéren Fotók: Balogh Tamás

Az esemény helyszíne rendezett, a program kellemesen követhető, a látogatók pedig türelmesek és szabálykövetők voltak. Baleset szerencsére nem történt.

A nehéz pillanatokat profi módon idézték meg a rendőrség, a tűzoltóság és a vérlovagok mindenkivel készséges akciócsoportjai. A közönség ezúttal mindent közelről láthatott, sőt ezúttal ő és nem egy riporter kérdezgethette a számára legfontosabbakat a hétköznapi hősöktől. Sokan néztek egymásra, és voltak akik ki is mondták:” mi lenne velünk nélkülük? Mások, felmérve a nehéz pillanatokat azt kérdezték a másiktól, hogy „te meg mernéd csinálni”? A bemutató végén a műsorvezetőtől hallhattuk is, hogy „reméljük, ez volt az utolsó eset, hogy ilyesmit láthattatok”!

Pilótára várt ez a gép is, hogy a magasba emelkedjen

Amire viszont jó néhányan fölszisszentek, az egy kisebb szakasznyi, orosz egyenruhába öltözött, magát ejtőernyős légideszantosnak valló szereplő volt. Szerencsére az ő fegyvereik némák maradtak, jókedvűen és agressziómentesen töltötték el a repülőtéren a napjukat.

A kicsik sok mindenre felülhettek, még a féltett repülőgépek ülésére is. A szerencsét próbáló nagyok akár repülést is nyerhettek, de be is fizethették magukat rá. Minden szerkezetről elegendőt meséltek a hozzáértők, és amikor ők is, mi is belefáradtunk, találhattunk enni-innivalót is elegendőt.

És milyennek találták az eseményt az életre hívói, a rendezők?

Mihalcsek Noémi a repülőteret üzemeltető Baracs Repülőtér Kft. egyik tulajdonosa és a rendezvény megálmodója:

A napi munkánk során is gyakran meglátogatnak bennünket olyan emberek, akik egyszerűen szeretnék megismerni a tevékenységünket, és leginkább, persze közelről látni a gépeket is. Ezért aztán szerettem volna egy olyan családi napot szervezni erre a helyszínre, amelyen a gyermekek és a felnőttek is megtalálják a kedvükre való programokat, úgy hogy a repülőgépek is élményt adhassanak nekik.

A központba is őket helyeztük, hiszen a cégünk a mindennapok során is szeretné velük megismertetni a repülés világát, most pedig egyszerre nagyon sokan találkozhattak ezzel a reméljük kellemes programlehetőséggel. Azt szeretném, ha nagyobb korukra ők is kedvet kapnának hozzá.

És a repülőnap?

Az idei évre nem terveztünk olyan programot. Három éve üzemeltetjük a repülőteret. A korábbi eseményeket nem mi rendeztük, a Covid miatt nem is volt rá lehetőségünk. A következő évekre tervbe vettük a létrehozását.

Farkas Gábor a repülőteret üzemeltető Kft.-n belül az ejtőernyőzésért felelős, most azonban többre is vállalkozott:

A két viszontagságos covidos év után az idei az első, amikor igazán el tudtuk kezdeni a működésünket. Most már elmondhatjuk, hogy pörög az ejtőernyőzés, a vitorlázó és az ultrakönnyű repülőgépek tevékenysége.

A szórólapok olvasóit meglepte, hogy Dunaújvárosi Repülőtérről beszéltek…

Annak ellenére, hogy két szomszédos település, Baracs és Kisapostag területén fekszik, mindig is az volt a neve. Mivel az utóbbi felől lehet könnyebben megközelíteni, a nép nyelv, kisapostaginak nevezte, bár a nagyobb területe Baracson található.

Csodás masinák?

Szerintem minden repülőgépet annak mondhatunk, bár mindegyik típusa másként hódítja meg a levegőt.

Azt szerettük volna, ha a jó kis program mellett, híres pilóták csodálatos bravúrokat mutattak volna be ezen a napon!

Ennek a napnak a tematikája a legfiatalabbak köré épült. Mi azt szerettük volna, hogy a gyermeknap közeledtével a sok kisgyermek csillogó szemmel, közvetlen közelről csodálhassa meg ezeket a gépeket. A következő lépés már a repülőnap lesz, ami a családok idősebb tagjainak is nagyobb élményt fog adni. Erre majd a későbbi időszakban kerülhet sor.

A programról mit mondana el?

A mai napra is szívesen fogadtuk a különböző külső szervezetek képviselőit, akik meg akarták magukat mutatni a kilátogatóknak. Mellettük a repülőtéren dolgozó összes szakág is örömmel mutatkozott be nekik. Ezen kívül a ma már kihagyhatatlan különleges szórakoztató elem, mint a lovaglás, az íjászat, vagy egy még ritkaságszámba menő felfújható akadálypálya is várta a gyermekeket. Mellette az étel-itallal való ellátásukról is gondoskodtunk a lehetőségeink szerint.

A biztonságról…

Az itteni tevékenységek veszélyekkel is járhatnak, de ki kell mondjam, hogy az ejtőernyőzés és a repülés számos ága sem veszélyes, ha a szabályokat betartjuk. Örömmel mondhatom, hogy ma minden vendégünk nagyon fegyelmezetten viselkedett és ezért tudtuk balesetmentesen zárni ezt a ragyogó napunkat.

A napi tapasztalat?

Azt látom, hogy az itteni közösségünkben megvan az az erő, hogy ki tudunk állni és le tudunk bonyolítani egy ilyen nagy rendezvényt. Elégedett vagyok a mai nappal, mert elértük a célunkat. Kinyitottuk a repülőteret, a látogatóink megismerhették a munkánkat, és egy nagyon jó hangulatú rendezvényen mindannyian jól éreztük magunkat. Fontos, hogy a kisgyermekes családok, ha azt akarták, akkor zavartalanul végigjárhatták az összes állomást, ahol örömmel fogadtuk őket. Lenyűgöző volt a közönségünk, akit legközelebb is örömmel látunk.