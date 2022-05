Mint ismeretes, július 3-án időközi választást tartanak a 2-es számú választókörzetben, mert Utassy Éva, a Rajta Újváros! Egyesület képviselője 2021. április 21-én elhunyt, ezáltal megüresedett itt a közgyűlési mandátum. A Helyi Választási Bizottság (HVB) több ülést is tartott a témában az elmúlt hetekben. A május 2-án tartott ülésen a bizottság nyilvántartásba vette a Magyar Munkáspártot és a Rajta Újváros! Egyesületet mint jelölő szervezeteket. A május 6-ai ülésen szintén jelölőszervezet nyilvántartásba vétele volt napirenden, ekkor a Mi Hazánk Mozgalom esetében döntöttek, és vették nyilvántartásba a szervezetet. A május 16-i bizottsági ülésen a Fidesz–Magyar Polgári Párt és a Kereszténydemokrata Néppárt nyilvántartásba vétele történt meg.

Idő közben Pintér Tamás polgármester sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a Rajta Újváros! Egyesület Novák Istvánnét indítja az időközi választáson. A HVB a május 17-i ülésén Novákné képviselőjelölti nyilvántartásba vételére is sor került. A többi párt, azaz jelölő szervezet – lapzártánkig – még nem nevezte meg jelöltjét. Erre május 30-ig van lehetőségük, aznap ugyanis a választási bizottság megállapítja a jelöltek szavazólapi sorrendjét. Az ajánlásgyűjtés elkezdődött, a kampány július 3-án este 7 óráig tart.