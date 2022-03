Gyenes Éva, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője lapunknak az előadás előtt elmondta: – A Dunaújvárosi Óvoda 12 tag­intézményében az 1147 gyermek közül 140 kiemelt figyelmet igénylő kisgyermekkel foglalkoznak az óvodapedagógusok, pedagógiai munkát segítők. Ez a szám nagyon magas, gyógypedagógiai ellátásuk megoldott a szakértői bizottság, szakszolgálat vizsgálata alapján előírt megfelelő óraszámban. Azonban a nap törzsrészében az óvodapedagógusokra hárul a nevelésük, fejlesztésük, ami nagyon nehéz, hiszen a gyermekcsoportok létszáma 22–25 fő között mozog. Ehhez ad módszertani ötleteket, segítséget ez az előadás, hiszen az óvodapedagógusok nem gyógypedagógusok, így számukra is szükségesek a pozitív megerősítések és a bevált jó gyakorlatok megismerése.

Sokszor generációkon átívelő problémákat kell orvosolni – fogalmazott Antalka Zsoltné Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Antalka Zsoltné előadásában kitért az óvodapedagógusokra váró kihívásokra, a rendszerben lévő hibákra, valamint gyakorlati tanácsokat is adott, hogy egy-egy adott helyzetben miként tudnak lépni és cselekedni az óvodapedagógusok. A szakembert kitért arra is, szakmájának képviselői nincsenek könnyű helyzetben, hiszen egyes esetekben többszörös, generációkon át képződött problémákat kellene kezelniük, miközben az iskolára is fel kell készíteniük a gyerekeket.