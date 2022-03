Az Arany iskola első tanéve a ’80/81-es volt. Az azóta elmúlt évtizedekben az iskola folyamatosan fejlődik, megfelelve az egyre rohamosabban érkező újabb és újabb kihívásoknak. A vezető büszkeséggel mutatta be az intézményt olvasóinknak.



– Nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy az iskola felé fókuszál a figyelem, hiszen most 40 éves intézményünk. Az ünnepléshez az is hozzátartozik, hogy szomorú időszakon vagyunk túl. Sajnos több kollégánktól kellett örökre búcsúznunk, többen még aktív korúak voltak. Nagyon megrendítő az év eleji értekezleten látni, hogy egyre kevesebben vagyunk – mondta el Garai Zsuzsanna.

– Vannak bőven hozzánk képest éltesebb korú iskolák. Azonban a ’80/81-es tanévben az akkor legfiatalabb városrészben, a Békében kezdtük meg a működésünket. Azóta sok minden változott. Megszűnt a József Attila és a Kőrösi iskola is. Így hát komoly küldetésünk van. Mert nagy a beiskolázási területünk. Elsősorban azokra kell gondolnunk, akik itt laknak, és ami számít, az az eredmények, a sikerek és a kihívásoknak való megfelelés.



– Az a célunk, hogy minden idejáró gyermek képességének megfelelő képzést tudjuk nyújtani és a számukra megfelelő középiskolai intézményben tudják folytatni tanulmányaikat. Mivel a földrajzi lefedettségünk ilyen nagy, ezért különösen sokrétű és egyedi kínálatot kell nyújtanunk. Az iskolában nagy múlttal rendelkezünk a rajz és vizuális kultúra képzése területén, amely nemcsak a városban, de megyei szinten is egyedülálló. Szintén magas szintű nálunk a nyelvi képzés, valamint a matematikai és informatikai oktatás is. Mindezek mellett igyekszünk a tehetséges és részképesség-problémákkal küzdő diákoknak is megfelelő oktatást nyújtani. Mintegy 50 pedagógus és közel 450 gyermek jár hozzánk, és 21 osztályban folyik a tanítás. Ebből látható, hogy nem minden évfolyamon van három osztály – tájékoztatott az iskola igazgatója.

„Köszönjük dr. Mészáros Lajosnak azt a figyelmet és gondoskodást, amely számunkra és a diákok számára szól” Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

– Arany János születésnapjához kötődően minden évben megtartjuk az iskolahét programjait. Idén azonban sikerült megszervezni, hogy a lehető legtöbb gyermeket és szülőt is bevonjuk a rendezvényeinkbe és kapcsolódó programjainkba. Volt diákigazgató-választás, játék-kavalkád alsó és felső osztályosok számára, 40 perc mozgás, iskolanap, ügyességi játékok Arany-totóval, online iskolatörténet, betűkereső és csütörtökön egy fordított napot tartottunk, ahol a tanárok helyett a gyerekek tartották meg a szakórákat. Általánosságban el tudom mondani azt, hogy a jubileumi tanévben szeptembertől kezdődően minden hónapban rendeztünk illetve tervezünk olyan rendezvényt, ami megmozgatja a diákokat és a szülőket egyaránt.



– Az intézmény szépen rendezett környezetéért a szülőket illeti az elismerés. Ugyanis különböző kerteket, területrészeket fogadhattak örökbe, ahol fákat, növényeket ültetnek és a továbbiakban is gondozzák majd. Már megvalósult kreatív aktivitásaink egyike, hogy az iskola különböző helyszínein – mint például: tantermek fölött, folyosón – bölcsességeket helyeztek el a gyerekek, kifejezve azt, hogy mit ad és mit jelent számukra, hogy ide járhatnak.



– Tervezzük, a jubileummal összefüggésben, hogy a 40-es számot élőképként fogjuk megalkotni. Várhatóan márciusban, áprilisban és májusban is különböző kiállításokról tudok majd beszámolni. Szeretnénk az udvart tovább szépíteni, udvari játékokat, festéssel megvalósítani. Terveink között szerepel, hogy a gyermeknapot egy úgynevezett Arany piknik keretében fogjuk a szülőkkel együtt megtartani.

– Minden évben valamely nemes célra adományt gyűjtünk az iskola teljes közösségével. Idén az ukrajnai menekültek számára a szülőket, gyerekeket és az iskola dolgozóit is megszólítva kapcsoljunk be – számolt be Garai Zsuzsanna.

– A jövőt illetően nyári táboraink kapcsán el kell mondanom, hogy az Erzsébet Alapítvány napközis táborát másodszorra szeretnénk megvalósítani. Nagyon várják a gyerekek az idei lehetőséget: az Erzsébet program keretében több osztály háromnapos zánkai kirándulásra fog látogatni, erre is pályáztunk és a képespusztai, Horváth Zsuzsanna és Rend Izabella neve fémjelezte táborba is készülnek a gyerekek.



Február 10-én az a megtiszteltetés érte az iskolánkat, hogy dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház igazgatója az Epipen injekciót számunkra adta át elsőként. Ezúton is köszönjük azt a figyelmet és gondoskodást, amely számunkra és a diákjaink számára szól – hangsúlyozta az Arany intézményvezetője, majd hozzátette: – Nagy biztonságot jelent ez a diákok, a szüleik és a tantestület számára is. Azonban természetesen azt kívánom, hogy soha ne legyen szükség az alkalmazására.