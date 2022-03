A női vízilabda LEN Kupa döntőjének visszavágóját játszotta szerdán este Görögországban a DFVE együttese az Ethnikosz Pireusz ellen. Mihók Attila csapata az itthoni négygólos vereség után próbált meg mindent az olimpiai bajnokokat felvonultató rivális otthonában. Azonban sajnos már az első negyed tulajdonképpen döntött a párharcról, amit négy emberelőnyös gólt szerezve 5–1-re nyertek a görögök. Utána hiába tett meg mindent a DFVE, s állt helyt becsülettel, a vége 14–9 lett a hazaiaknak. Ám így is csak dicséret jár a csapatnak az újabb európai kupaezüsthöz.

LEN Kupa, döntő, visszavágó:

Etnikosz Pireusz (görög)-Dunaújváros 14-9 (5-1, 3-3, 3-2, 3-3) - a magyar együttes gólszerzői: Szilágyi 3, Gurisatti, Garda 2-2, Mahieu, Mucsy 1-1

A döntő első felvonását múlt pénteken rendezték, a görögök 12-8-ra nyertek Dunaújvárosban, így a magyar együttes rendkívül nehéz helyzetből várta a visszavágót.

A szerdai találkozón a hazaiak az első negyedben négy góllal elhúztak, és - mint kiderült -, ezzel el is döntötték a második összecsapást, valamint a párharcot is. A második szakaszban a magyar csapat feljött két gólra (6-4), de a harmadikban volt hattalálatnyi is a különbség (10-4). A Dunaújváros a későbbiekben sem tudott feljavulni, így végül ötgólos vereséget szenvedett

A pireusziaknál a magyar válogatottal olimpiai bronzérmes Parkes Rebecca kétszer volt eredményes.

Mindkét gárda egy-egy alkalommal nyerte meg előzőleg a LEN Kupát: a Dunaújváros 2018-ban, az Etnikosz Pireusz 2010-ben. A magyar csapat négyes döntőben diadalmaskodott, a görög együttes klasszikus oda-visszavágós párharcban. A Dunaújváros tavaly is pireuszi riválissal találkozott nemzetközi kupa fináléjában: az Euroligában az Olimpiakosszal szemben maradt alul küzdelmes összecsapáson 7-6-ra. Utóbbi görög együttes ezzel vágott vissza a 2018-as LEN Kupa-döntőben elszenvedett vereségért.