Dr. Palotás Béla, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja vázolta, hogy az egyetem mindig is nagy gondot fordított arra, hogy partnerséget alakítson ki az ipari szereplőkkel. Már régóta szakmai kapcsolatban vannak a Linde Gáz Magyarország Zrt.-vel, amely bekapcsolódott az oktatásba, és olyan laborokkal rendelkezik, ahol a hallgatók segítséget kaphatnak tudományos munkáikhoz. A vállalattal hosszú távú együttműködést terveznek, és szeretnék, ha a most induló hegesztői szakemberképzésbe is bekapcsolódna.

Előadások és gyakorlati képzés is megvalósul az együttműködés által

Dr. András István, az egyetem rektora úgy fogalmazott, az együttműködési megállapodás aláírása a jövőről szól, amely azt vetíti előre, hogy miként tudnak olyan területen együttműködni, ahol magasak az elvárások és népszerű is. Az egyetem a többi között a tematikus tantervek kialakításával, a hallgatói toborzással is hozzá kívánja tenni a részét a közös sikerhez.

Hegedűs Ákos, a Linde vezérigazgatója arról szólt, hogy a vállalat már harminc éve van jelen az országban, Dunaújvárosban működik a legnagyobb oxigén- és levegőszétválasztó üzemük. Mint azt a vezérigazgató elmondta, a német tulajdonosokkal már korábban meghatározták a fejlődés irányát, és egy kutató- és fejlesztőközpontot hoztak létre Budapesten. Ehhez szükség van jól felkészült mérnökökre és szakembergárdára, ennek érdekében kötöttek most megállapodást az egyetemmel. A közös munka részeként többek között vendégelőadók tartanak majd oktatást a leendő mérnököknek, akik a gyakorlati tudást az egyetem és a vállalat területén is elsajátíthatják. Az előkészület már zajlik, és kidolgoznak egy ösztöndíjprogramot is, amellyel akár 3–5 hallgató tanulmányait segíthetik.