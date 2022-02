Előszállás - A helyszínre, a művelődési házba, a pandémia kezdete óta a korábbi éveknél kevesebben járnak, a helybéliek talán a helyi kábeltelevízió helyszíni közvetítéséből tájékozódnak a személyes megjelenés helyett. Farkas Imre polgármesterrel az esemény után beszélgettünk.

– Gondolt a közmeghallgatás előtt arra, hogy az ön tájékoztatójához mit szólnak az emberek?

– Emiatt soha nem idegeskedtem, ugyanis azt szoktam elmondani, ami az előző évben problémát jelentett a számunkra, és amit megcsináltunk, megoldottunk. Pontosan olyan ez, mint egy képviselő-testületi ülés, semmivel sem jelent fokozottabb lelkiállapotot annál. Közben persze azt várom, hogy sokan eljönnek és érdeklődnek a község dolgai iránt, kérdéseket tesznek fel, de sajnos egyre kevesebben vannak ezeken az eseményeken. Ilyenkor ­általában az elmúlt év itteni eseményeit foglalom össze, és arról szólok, hogy mit szeretnénk megvalósítani az adott évben. Nemcsak az van, amit én szeretnék, hanem amit a testülettel megálmodtunk és célul tűztünk ki.

– Mi, külső szemlélők azt látjuk, jó kezekben van ez a tele­pülés, gondos gazdája van, mert szemmel láthatóan fejlődik, és rendezett képet mutat.

– Ezt nem tudja a polgármester egyedül megoldani, mindannyian kellünk hozzá. Szükség van hozzá a testülettel való jó együttműködésre. Nagyon jó ötleteik vannak, nem gátolnak a munkámban, és folyamatosan figyelnek a falura, hogy elérjük a céljainkat.

– Az elmúlt év eseményeit, fejlesztéseit mintegy másfél órába foglalta össze a közmeghallgatáson. Elmondaná a legfontosabb történéseket?

– Sikeres évünk volt 2021-ben. Sok pályázatot adtunk be, amiket meg is nyertünk, és meg is tudtunk valósítani. Az első a közútjaink egy részének a felújítása. Többet is le tudtunk aszfaltozni, a temető járdáival együtt. A másik az orvosi rendelő és a hozzá tartozó szolgálati lakás felújítása. A közel harmincéves kis traktorunk lecserélése is fontos volt. Ez azért fontos, mert sajnos egyre kevesebb közfoglalkoztatottunk van. Az önkormányzatunk belterülete nem csökken, és azt folyamatosan karban kell tartani. Az eddigi kis traktor, amivel a füvet nyírtuk, vagy szállítottuk a faleveleket, amivel a kül- és a belterületi utak karbantartását is meg kell oldanunk, a rengeteg üzemórája után már egyre többször meghibásodott. Nagyon fontos, hogy az új már egyfülkés, amiben rossz időben is tud dolgozni a kezelője, és amit sokféle munkaeszközzel tudtunk felszerelni, a falugazdánk működteti. Figyelünk arra, hogy minden járművünk „egyemberes” legyen, mindig ugyanaz a személy használja, aki karbantartja és vigyáz rá.

Látszik, hogy igényük van az embereknek a helyi közösségi programokra

– Közösségi élet a járvány alatt... Erről mit tud mondani?

– Az látszik, hogy igényük van az embereknek a közösségi programokra. Bízunk benne, hogy az idei évben már normalizálódik a helyzet, minden eddiginél erőteljesebben úrrá leszünk a járványon, és minden tervezett eseményünket megtarthatjuk, vagyis megpróbálhatunk visszaállni a normál kerékvágásba.

– A nagyobb horderejű terveket is összefoglalná, kérem!

– Nagy örömmel. Egyik 2022-es tervünk egy, a vidékfejlesztési pályázat segítségével létrehozandó helyi termékpiac az önkormányzat épületével szemben lévő területen, a vasút mellett. Remélem, hogy ősszel meg is valósítjuk ezt a beruházást. Mellette egy már megnyert pályázati forrásból szeretnénk az óvoda konyháját felújítani. Ezt a fejlesztést a nyári zárvatartási időszakra időzítenénk, a július elsejét követő időszakban. További, óriási fejlesztést jelenthet egy helyi bölcsőde felépítése, amire az önkormányzatunk szintén beadta a pályázatot, de az eredményéről még nincs tudomásunk. További pályázati lehetőségeket is szeretnénk elnyerni, hogy a közúthálózatunk felújítását folytathassuk, hogy csökkenjen Előszálláson a murvás utak száma. Nyilván nem azt nézzük, hogy ki lakik ott, hanem milyen egyéb célt tudunk vele kiszolgálni. Most például megpróbáljuk a Gárdonyi utca egy részét felújítani, mivel ott az idén egy magán­állatkertet nyitnak.

– Az illegális hulladéklerakó helyek községükben is hatalmas gondot jelentenek. Jól tudom?

– A mi településünket is veszélyeztetik ezekkel az illegális lerakókkal, de azt mondom, mi még szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint a környékbeliek, mert nálunk kevesebbet találunk belőle. A helyzet kezelésére a környékbeli nyolc település egy önkormányzati társulást kíván létrehozni. A széles körű felvilágosító munka az érintetteknél sajnos nem vezet eredményre. A megoldás talán a szankcionálásban, a büntetések végrehajtásával érhető el.

– Derűlátóan tekint az önökre váró feladatokra most az év elején?

– Mindig optimista vagyok, de most egy kicsit nehezebbnek látom a következő időszakot. Várhatóan jelentős árdrágulásra kell felkészülnünk, sajnos. Az önkormányzatok mozgásterei túlnyomórészt le vannak korlátozva. Például a szociális étkeztetés alapanyagárai kúsznak felfelé, de a pandémia miatt a fix bevételeink mellett a térítési díjakat nem emelhetjük fel. Ez egy probléma, amivel szembe kell nézi, és számolni vele. De bízom benne, hogy a gondokon úrrá tudunk lenni, és pozitív lesz Előszállás 2022-es esztendeje.