Makai Gábor tulajdonos évek óta támogat több helyi sportágat, illetve kezdeményezést. A DKSE tornaszakosztályát például rendszeresen látja el kézvédő krémekkel, amire szükség is van, hiszen a magnézia és a nagy fizikai igénybevétel megterhelő nemcsak a test ízületei számára, de a kezet és a tenyeret is megviseli.

Fotónk tanúsága szerint iyen az, amikor két, Európa-bajnoki érmes – Makovits Mirtill (balra) és Kovács Zsófi a – összedolgozik... Ezúttal nem a dupla szuplé vagy Kacsov-elem bemutatásában jeleskedtek a DKSE tornászai. Egy helyi üzemben vállaltak délelőttös műszakot, ahol higiéniai készítményeket gyártottak, amelyeket aztán karácsonyi ajándékként, vagy saját felhasználásra hasznosíthattak. A végeredményt látva kijelenthető, hogy Trenka János és tanítványai nemcsak a szereken, hanem szerek gyártásában is ragyogóan teljesítenek. Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

– Több helyi sportágat igyekszünk így vagy úgy támogatni. A tornászoknak rendszeresen szoktam vinni kézvédő krémet, amiért ők rendkívül hálásak. A visszajelzések is pozitívak, a krém hasznos, gyorsan felszívódik, és a lányok kedvelik. Innen jött az ötlet, hogy akkor megmutassam nekik, hogy készül ez a termék, és sok minden más is itt, az üzemben. A lányom, Lilla is tornázik, szeret itt lenni, emiatt gondoltam, hogy meghívom őket egy ilyen kis „csajoskodásra”. Trenka János megkérdezte a lányokat, akik örömmel igent mondtak a gyárlátogatásra.

Egy „délelőttös műszakot” töltöttek a Duna Natura helyi üzemében, és kozmetikai szereket készítettek

A DKSE tornászai, Trenka János vezetőedzővel az élen ellátogattak a cég üzemébe, ahol sampont, fürdőbombát, fürdősót és tusfürdőt is saját kezűleg gyártottak – természetesen szigorú szakmai felügyelet mellett, amelyet Tagscherer Gabriella gyáregység-vezető biztosított számukra, később pedig az üzemet is bemutatták a tornászoknak.

– Szerettem volna megmutatni a lányoknak, hogy bár elsődlegesen kézvédő krémeket gyártunk, ipari felhasználásra, de emellett minden más is készül illetve készülhet itt ebben a „boszorkánykonyhában”. Ebben Gabi kolléganőm segít a lányoknak, hogy alap mennyiségű matériát milyen illattal vagy színnel lehet és érdemes kombinálni.

A saját készítésű fürdősó remekül mutatna a karácsonyfa alatt

A cég immár öt éve foglalkozik főként ipari kéztisztító és munkavédelmi krémek gyártásával, de folyékony kesztyű-szappan előállítását és bérgyártását is vállalják, sőt a kiskereskedelmi forgalomban is elérhető tisztasági és kozmetikai szerek előállítása is a tervek között szerepel.

– Szeretnénk a későbbiekben saját márkás készítményeket kiskereskedelmi forgalomba is behozni, ezzel bővíteni a termékkínálatot, és ha lehet, még szélesebb rétegeket elérni. A lányok most ilyen termékeket készítenek.

A kezdeményezés eredetileg azt a célt szolgálta volna, hogy a lányok a saját maguk által készített, egyedi címkével ellátott termékeiket karácsonyi ajándékként hasznosítsák. Ám a lányok kétségkívül élvezték a gyárban tett látogatást és aktív részt vállaltak a gyártásban, így nem csodálkoznánk azon sem, ha a tornászok hozzátartozóinak ezúttal mást hozna a Jézuska.