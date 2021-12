Az időjárás-előrejelzésekkel foglalkozó internetes portálok felületeit böngészve tíz nappal karácsony előtt talán már körvonalazódni látszik, hogy lesz-e hó karácsonykor. Aki ennek a hangulatát várja, annak jelen állás szerint csalódnia kell, mert térségünkben nem jósolnak havazást az ünnep napjaira. Persze ezt sem lehet készpénznek venni, változhat még a táj képe szenteste is akár. Az a korábban tett jóslatunk, miszerint idén „strandidő” lesz karácsonykor, ugyancsak megdőlni látszik, de az nem is lenne színhelyes december vége felé. A nosztalgiázni vágyók vagy az idősebbek addig is emlékezhetnek az 1987-es télre, igaz akkor januárban volt hatalmas mennyiségű hó...

Vezető képünk illusztráció.