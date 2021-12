Azért egy mézes standot is láthattunk. Ott is egyből szembeötlött, hogy nyakunkon a karácsony. Különleges ízesítésű mézeket láthattunk, és természetesen meg is vásárolhattuk azokat. Az akácméz alapú készítmények között volt fahéjas, mézeskalácsos, narancsos-csokis, citrusos és mentás ízesítésű is. A megnyitó jó hangulatban, nagy érdeklődés mellett zajlott le, bízzunk a hasonlóan jó folytatásban.