A DRV beszámolt a Csak a csapvíz! elnevezésű online felméréséről is. Válaszadóik túlnyomó többsége egészségesnek tartja, és szívesen fogyasztja a csapvizet, és pontosan tudja, hogy hazánkban a csapvíz iható és egészséges. Jelentős részük azzal is tisztában van, hogy az ivóvíz nagyon szigorú tisztítási és fertőtlenítési folyamaton esik át, így kerül a víztárolókba, a vezetékhálózatba, majd végül a felhasználókhoz. A felmérésből az is kiderült, hogy a magánkutak létesítésével kapcsolatban kevéssé tájékozott a lakosság.