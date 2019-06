Tartsuk be a kerékpározás alapvető szabályait

Nyáron a felnőttek közül is közlekednek kerékpárral, akár a munkahelyre is. Ez az évszak az, amikor a gyerekek is gyakran bringával mennek el a barátokhoz, a vízpartra, a vakáció aktuális táborának helyszínére, illetve onnan haza.

Ezt ne hagyja ki! Ha a Balatonon vagy. Vagy, ha oda készülsz. Vagy egyszerűen csak szereted a magyar tengert. Klikk ide és mentsd is el: Likebalaton.hu. Nem árt feleleveníteni a kerékpározás alapvető szabályait magunkban, illetve gyermekeinkkel közösen is. Ha az út mellett van kerékpárút, akkor csak ott szabad kerékpározni, kivéve, ha az úttesten kerékpáros nyom (piktogram) van felfestve, ugyanis ebben az esetben az úttesten is szabad kerékpározni. A megengedett sebesség kerékpárúton 30 km/óra. A kerékpárút kereszteződéseiben nem biztos, hogy elsőbbségünk van! Ha elsőbbségünk van, akkor is előbb győződjünk meg arról, hogy megadják azt, és csak utána hajtsunk le az úttestre! Ha az úttesten van felfestett kerékpársáv, akkor csak itt szabad kerékpározni. A kerékpársáv egyirányú közlekedésre szolgál. Nemcsak szabálytalan, hanem veszélyes és udvariatlan is szembe menni a forgalommal! A kerékpársáv mellett gyakran parkolnak autók. Ilyenkor tartsuk meg a biztonságos ajtónyitásnyi távolságot! Fokozottan figyeljünk a szélső sávból jobbra kanyarodó autókra is, mert a biciklisávban kevésbé vagyunk láthatóak az autóvezetők számára. Ha nincs külön kerékpáros-sáv az úttest mellett, vagy az útburkolatra felfestve, akkor az úttest jobb szélén, többsávos úton a külső sávban kell biciklizni. A jobbra tartási kötelezettséget a körülményekhez alkalmazkodva kell kezelni. 2010. január 1. óta nem kell szigorúan jobbra tartani. De mindig tartsunk legalább egy méter oldaltávolságot a járdaszegélytől, hogy legyen helyünk az úthibák, csatornafedelek kikerülésére! Parkoló autók mellett mindig tartsunk ajtónyitásnyi (1,2–1,5 m) oldaltávolságot, hogy a figyelmetlenül kinyitott ajtókat ki tudjuk kerülni! Többsávos úton, ha keskeny a sáv, tartsunk középre, és foglaljuk el a sávot! Ezzel elkerülhetjük, hogy a sávon belül próbáljanak megelőzni a mögöttünk jövő autók. Majd sávot váltanak, ha előzni akarnak. Piros lámpánál a szélső sáv közepére álljunk be, ha egyenesen akarunk haladni. Így elkerülhetjük, hogy a jobbra kanyarodó autók megelőzzenek és bevágjanak elénk. Ha a sáv közepén haladunk valami miatt, akkor amint alkalom adódik, engedjük el a mögöttünk jövő gyorsabb járműveket!