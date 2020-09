Paksnál létesül a Duna-híd – óriási beruházás

Indulhat a következő Duna-híd építkezése: megvan a paksi átkelő kivitelezője. A Magyar Építők fotókkal gazdagon illusztrált cikkben számolt be róla szeptember 22-én, hogy elkezdődhet a Kalocsáig vezető új Duna-híd építése.

A mintegy egy kilométer hosszú átkelőt és a kapcsolódó 25 kilométeres úthálózatot a Duna Aszfalt valósítja meg.

„Múlt héten tartották meg a komáromi híd ünnepélyes átadóját, most pedig újabb Duna-híd építkezése kezdődhet meg” – írja a lap. A Paks és Kalocsa közötti összeköttetést biztosító, 946 méteres hídhoz kapcsolódva jelentős úthálózatot is kiépítenek, az óriásprojekt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) beruházásában zajlik le.

Az uniós közbeszerzési értesítő adatai szerint az immár a végső tervezési és kivitelezési szakaszba lépő fejlesztést a Duna Aszfalt Kft. végzi el összesen 91,9 milliárd forint értékben. A híd, valamint az azt a környező településekhez és az M6-oshoz kapcsoló 512-es és 5124-es utak végleges kivitelei terveit, illetve építkezését két alprojektben valósítja meg a meghatározó magyar út- és hídépítő vállalat.

Mintegy 25 kilométernyi úthálózat is épül.

A kelet-nyugat irányú 512-es az autópályától halad majd a hídig, majd a Duna keleti oldalán Kalocsáig. Ebben a rész­projektben építik meg a hidat, amely összesen mintegy 946 méter hosszú lesz, kétszer 73 méter, 74,1 méter, 120 méter, 200 méter, 120 méter, 96,1 méter és végül kétszer 95 méter támaszközökkel.

A tervek szerint továbbá elkészül a többi között 13,2 kilométer egybefüggő, kétszer egy sávos új közút, 2,9 kilométer meglévő útszakasz fejlesztése, 3 darab új körforgalmi csomópont, illetve 2 darab meglévő szintbeni csomópontot átépítenek továbbá 2 darab kezelő úti hidat is építenek, amelyek szerkezeti hossza 11,2 méter illetve 13,4 méter lesz.

A híd és ezek az útépítések mintegy 76,9 milliárd forintból készülnek el.

A Duna nyugati partján futó észak-dél irányú 5124-es út Faluhelypusztánál keresztezi majd az 512-est, a szakasz Gerjent köti össze Pakssal. Itt összesen 11,2 kilométer hosszú, kétszer egysávos új közút épül meg, 1,5 kilométer meglévő útszakaszt építenek át, 2 darab meglévő szintbeni csomópontot alakítanak át valamint közműkiváltásokat is elvégeznek.

Ez az ütem 14,9 milliárd forintból valósul meg – szerepel a Magyar Építők által közölt cikkben.

A Paks-Kalocsa híd építését még 2015-ben jelentette be egy kormányzati sajtótájékoztatón Lázár János, aki akkor a Miniszterelnökséget vezette. A miniszter a beruházást a paksi atomerőmű bővítésével indokolta, mondván, így a Bács-Kiskun megyében élők is hatékonyan részt tudnak venni a 4000 milliárdos projektben. Ebből a szempontból egyébként valóban indokolt az új híd, hiszen Paks II építése jó ideig biztosan rengeteg embernek ad majd munkát, ebbe pedig logikusnak tűnt bevonni a Duna keleti oldalán élőket is. Hosszabb távon azonban már nem ennyire egyértelmű a kérdés. Nem véletlenül vetették fel többen is az öt évvel ezelőtti bejelentést követően szinte azonnal, hogy belátható távolságon belül északra és délre is van egy-egy híd a most épülőtől.

A Paks és Gerjen közötti út kivitelezésére egyébként két éve, az új híd megépítésére pedig 40 hónapja lesz a Duna Aszfaltnak. A 92 milliárdos megbízás jelentős, s még az állami megrendelések között is hatalmas beruházásnak minősül.

