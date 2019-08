Megjelent Bernáth Zsolt új kisregénye Jöjj ki! címmel

A 188 oldalas történet egyrészt a ´80-as években játszódik Magyarországon, másrészt Jézus korában, Júdeában.

A dunaújvárosi születésű, már évek óta külföldön élő írónak, forgatókönyv­írónak, filmrendezőnek négy évvel ezelőtt jelent meg utoljára novelláskötete. Most Jöjj ki! címmel jelent meg új kisregénye. A 188 oldalas történet egyrészt a ´80-as években játszódik Magyarországon, másrészt Jézus korában, Júdeában.

Bernáth Zsolt gyerekkora óta ír. Nyomtatásban először A bánat című esszéje jelent meg 1996-ban a Yes Egyesület által kiadott Közel a peremhez című fanzine hasábjain. 2004 óta szerzői kiadásban, illetve a Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK) jelenteti meg köteteit.

„…mintha holdfénnyel rajzolta át volna valaki az állát, az orrát, a fülét, a homloka ráncait, a két vágást a szája sarkaiban, a szemöldökét, az arccsontját.”

Korábbi köteteihez hasonlóan ez a könyv sem kapható könyvesboltban, a kiadó annyi példányt gyárt le, amennyi megrendelés érkezik, vagy a budapestiek személyesen is átvehetik a könyvet az Underground Boltban, ha előzőleg leadták a megrendelést a kiadónak, amely értesítést küld, ha a kötet megérkezett.