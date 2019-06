Lakóhelyükért dolgoznak a falunapi díjazottak

Egy ember életében mindig kiemelkedik az a pillanat, mikor a sokéves közösségi munkát azok köszönik meg, akikért ezt tette.

A falunapon Márk­li János alpolgármester dísz­polgári címet, Szolnokiné Varga Zsuzsanna pedagógus és Jakus László, Kisapostag körzeti megbízottja Kisapostagért díjat vehetett át.

Márkli János 1970 óta kötődik Kisapostaghoz. Akkor még kertészeti főiskolára járt, de gyakorlatát a Napsugár termelőszövetkezetben végezte. Itt is helyezkedett el a tanulmányi és a katonaidőt követően. 1983-tól folyamatosan tanácstag, majd önkormányzati képviselő. Négy ciklusban, a mai napig alpolgármesteri pozíciót is betölt. Aktívan részt vesz a közösségi rendezvényeken, azok szervezésében, lebonyolításában. Részese a falu újkori fejlesztési történeteinek, és szívesen tölti idejét a falu lakosai, a községbe érkező emberek között. Idősek, fiatalok egyaránt számíthatnak rá. Otthona kapuja mindig nyitott a segítségért hozzá forduló előtt. A közösség mellett legfontosabb számára a család, ahol három felnőtt fiú gyermeke, öt unokája és feleségével két nevelt lánya teszi boldoggá életét. Ahogy lapunknak nyilatkozta, számára a család, a falu, a kisapostagi közösség teszi teljessé az életét. Fáradozását Kisapostag Díszpolgára címmel köszönte meg a képviselő-testület.

Szolnokiné Varga Zsuzsanna pedagógus Lengyeltótiban született. Tanulmányait a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolában, majd Balatonbogláron a Mathiász János Szakközépiskolában végezte. Az itt eltöltött évek alatt a zene és a természetszeretet került közel hozzá. Férjével 1990 augusztusában költözött Kisapostagra. Tanító diplomáját a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán szerezte. 2003 óta a Széchenyi Zsigmond Alapfokú Művészeti Iskola Benedek Elek Tagiskolájának oszlopos tagja. Fáradságot nem ismerve munkálkodik a tanulók nevelésén és saját továbbképzésén. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar nyelvi- és beszédfejlesztő tanárképzőt is elvégezte. Magyaróráin az olvasókönyv és füzet mellé mindig kerül olló, ragasztó a gyerekek kreativitásának fejlesztése érdekében. 2013-tól kollégájával, Dortné Tibay Emesével 1-4 összevont képzésben tanítanak. Mellette az adminisztratív feladatokban is helytállnak. Zsuzsanna munkájában kiemelt szerepet kap a zene, a magyar nyelv és irodalom oktatása. A tanulókkal nem csak a tanulmányi versenyeken, de a közösségi rendezvényeken is szép sikereket ér el. Odaadó, példás elhivatottságáért Kisapostagért díjat vehetett át.

Jakus László Kisapostag körzeti megbízottja 1975-ben született Dunaújvárosban. A sorkatonaság után 1996-ban járőrként kezdte pályafutását a városban. Később baleseti helyszínelő, váltásparancsnok, majd körzeti megbízott lett először Dunaújvárosban, utána 2013 novemberétől Kisapostagon. Július 1-től civil pályára lép. A váltással azonban nem int búcsút a településnek, hiszen Kisapostagon szeretne maradni. A faluban képzeli el a saját és családja jövőjét. Eddig elvégzett munkáját Kisapostagért díjjal ismerték el.