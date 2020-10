Így csinosíthatjuk a televízió környezetét

A televízió körüli fal dekorálására számos megoldást alkalmazhatunk. Választhatunk természetes vagy bohém tapétát, de a modern hatás is könnyedén elérhető.

Legyen szó nappaliról vagy hálószobáról, napjainkban a helyiség meghatározó részét képezi a televízió, ami sokszor központi szerepet is kap. A modern készülékek egyre vékonyabbak és könnyebbek, nem igényelnek nehéz talapzatot. A nagyobb képátmérőjű készülékekhez is vásárolhatunk fali konzolt, amivel a dőlésszöget és az oldalirányú távolságot is szabályozhatjuk. Akár a falon helyezzük el a televíziót, akár a talpára állítjuk, mindig felmerül a kérdés, milyen környezetben helyezzük el a berendezést.

Ha az a célunk, hogy minél több tárolóhelyünk legyen, választhatunk olyan bútort, amely a tévé alatt több polccal, fiókkal rendelkezik, egyes elemeit pedig a készülék köré, a falra is felszerelhetjük. Itt praktikusan tárolhatjuk a televízióhoz csatlakoztatható le­játszókat, kiegészítőket.

Ha a letisztultságra és a minimalizmusra törekszünk, ráadásul szeretjük a szimmetrikus és szabályos dekorációkat, akkor tegyünk a tévé falára bekeretezett képeket. Ehhez használjunk olyan egyforma színű kereteket, amelyekben kisebb szimbólumok vagy képek vannak. Ezeket úgy helyezzük fel, hogy egyenlő távolságra legyenek egymástól és a készüléktől is, így igazán látványos és letisztult végeredményt kapunk.

Ha még jobban fókuszba szeretnénk helyezni tévénket, akkor a polcon álló darab két oldalára helyezzünk el egy-egy kisebb asztali lámpát. Falra szerelt darab esetén praktikusabb választás az állólámpa. Emellett a természetesség jegyében növényekkel is keretezhetjük a készüléket. Válasszunk kisebb darabokat, így azok kevésbé lesznek hangsúlyosak, mégis dekoratív kiegészítőként szolgálnak.

Divatos és egyszerű megoldás a LED-szalag. Nincs más dolgunk, mint körberagasztani a tévé hátulját, és már kész is a trendi dekoráció. Ha még extrábbá szeretnénk varázsolni a fényeket, válasszunk olyan LED-csíkot, amelynek fénye váltakozó színekben pompázik.

Hangsúlyossá tehetjük a készüléket, ha a mögötte lévő falra egy, a készüléknél szélesebb tapétacsíkot helyezünk el. Választhatunk feltűnőbb mintájú darabokat, vagy az anyagmintás verzióknak köszönhetően a természetesség irányába is elindulhatunk, így téglafalra vagy faburkolatra emlékeztető tapétát is használhatunk.

A hangfallal erősített tévék esetén a dekorációt rendkívül egyszerűen megoldhatjuk, ráadásul még helyet is spórolunk. A hangszórókat szimmetrikusan helyezzük el a televízió oldalainál, így egyfajta keretet adhatunk a készüléknek. A végeredmény igazán modern és letisztult, ráadásul nem kell a földön vagy a polcon tárolni a megfelelő hangminőségért felelős kiegészítőket.