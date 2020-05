Erősödik a Stipendium Hungaricum program a DUE-n

A Stipendium Hungaricum (SH) program oktatáspolitikai célja, hogy elősegítse a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését, minőségfejlesztését, erősítse a magyar tudományos elit nemzetközi kapcsolatait, növelje a felsőoktatási intézmények kulturális sokszínűségét és népszerűsítse a világban a versenyképes magyar felsőoktatást.

A Dunaújvárosi Egyetemen is működő ösztöndíjprogramnak köszönhetően, közel minden angol nyelvű képzésünket el tudtuk indítani, a 2019/2020 tanévben pedig a mérnöktanár mesterszakkal bővült az angol nyelvű képzések száma. A gépészmérnöki MSc képzésen is egyre több SH hallgató tanul. A program által egyre több angol nyelvű tantárgyat tud az Intézmény kiajánlani a magyar hallgatóknak is.

A mérnökinformatikus BSc képzésen új specializációt (Software Technology) is sikerült elindítani a megnövekedett hallgatói létszám eredményeképp.

Folyamatosan nő a partnerországok száma, ahonnan a hallgatók érkeznek, hiszen most már 35 különböző területről képviseltetik magukat nálunk, ami nagyban elősegíti, hogy mind a magyar, mind a külföldi diákok megismerkedhessenek más nemzetek kultúrájával, szokásaival.

Az Egyetem nemzetköziesedési törekvéseit jelentősen támogatja a program, új partnerkapcsolatok alakultak a nálunk tanuló SH hallgatók közreműködésével, emellett önköltséges hallgatókat is eredményezett a program.

A Stipendium Hungaricum program kapcsán tapasztalt hallgatói létszámemelkedés, számos hallgatói szolgáltatás fejlesztését indukálta.

forrás: uniduna.hu