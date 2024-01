Pénzbüntetéssel, vezetéstől való eltiltással is szankcionálják a rendőrök azt, akit ittas vezetésen csípnek. Ettől függetlenül még mindig vannak sofőrök, akiknél bejelez a légalkoholmérő szonda igazoltatás során. Az év második hetében például ittasság miatt hét járművezetővel szemben intézkedtek az egyenruhások Fejér vármegyében, míg az elmúlt héten tizenkilenc ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból – derül ki a rendőrség legújabb, kedden kiadott összegzőjéből.

Mint írják, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság egyenruhásai a közlekedésrendészeti ellenőrzések során nagy hangsúlyt fektettek a főbb baleseti okok visszaszorítására, különös tekintettel a sebességtúllépésre, a kanyarodási, az előzési és az elsőbbségi szabályok megsértése és az ittas járművezetésre.

Az év harmadik hetében az egyenruhásoknak százharminchat esetben kellett intézkedniük sebességtúllépés miatt: nyolcvanöt járművezető helyszíni bírságban, negyvenhét vezető közigazgatási bírságban, négy sofőr pedig figyelmeztetésben részesült. Megállítás nélküli sebességellenőrzés során összesen 799 járművezetőről készített felvételt a traffipax.

Az elsőbbség és az előzés szabályait száztizenöten sértették meg, a kanyarodási és az irányváltoztatási szabályoknak negyvennyolcan nem tettek eleget, a követési távolságot pedig heten nem tartották be.

A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 226 esetben intézkedtek a rendőrök, két alkalommal pedig a gyermekbiztonsági rendszer használata nem volt megfelelő.

Ezúton is felhívják a járművezetők figyelmét arra, hogy a vármegye bármely pontján, bármikor számíthatnak rendőri jelenlétre a következő hetekben, hónapokban is. Kérik, hogy minden esetben tartsák be a közúti közlekedési szabályokat, hiszen ezáltal, valamint kellő odafigyeléssel, toleranciával, és egymás iránti felelősséggel a tragédiák zöme megelőzhető.