Az elmúlt napokban egy asszony tett feljelentést, akit az egyik pénzintézet nevében hívott fel egy férfi azzal, hogy a számlájáról egy nagyobb összeget akartak leemelni. Kérte, amennyiben nem a számlatulajdonos tudtával történt a tranzakció, akkor egy általa ajánlott alkalmazás telepítésével védjék a számlát. Az alkalmazás telepítését követően közel 2 millió forintot utalt el az ismeretlen a sértett számlájáról.

Egy másik nőt 4 700 000 forinttal károsítottak meg ismeretlenek. Egy eladásra meghirdetett bakancsra jelentkezett vásárlóként egy nő. A szállítást illetően az eladó a postacsomagot javasolta, de a vevő ragaszkodott egy másik csomagszállítóhoz. Egy linket küldött e-mailben, ami egy kamu oldalra terelte az eladót. A banki adatait kiadva csak arról értesült, hogy a folyószámlájáról eltűnt a pénze.

Másokat internetes vásárlás során csaptak be ismeretlen hirdetők. Az egyik tévedésbe ejtett feljelentő műszaki cikket rendelt egy weboldalról, de nem a kért termék érkezett meg, csak egy silány minőségű utánzat. Olyan is akadt, aki az internetes piactéren megrendelt áruért a telefonon kialkudott előleget és postaköltséget is előre elutalta, de cserébe semmit nem kapott és az eladó is elérhetetlenné vált.

Naponta más és más trükköt vetnek be az online csalók. Ahhoz, hogy ne váljanak áldozattá, fogadjanak el néhány jótanácsot a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól:

- Elsősorban az elővigyázatosság, az egészséges gyanakvás, ami megelőzheti a bajt!

- Ha telefonon keresik Önöket, akár mint banki ügyintéző, vagy befektetési tanácsadó, mindig kérdezzenek vissza, milyen banktól, cégtől keresik önöket, esetleg kérjenek telefonos elérhetőséget. A csalóknak már ez is kedvét szegheti. Amennyiben gyanúsan rámenős a telefonáló, egyszerűen bontsák a vonalat. Ezután érdemes a pénzintézetnél érdeklődni, történt-e bármiféle adathalászatra kísérlet.

- A bankok és más, hivatalos szervek alkalmazottai nem kérik programok, alkalmazások telepítését számítógépre, telefonra!

- A bankkártya biztonsági adatait soha ne adják meg idegeneknek! (BANKI BELÉPÉSI AZONOSÍTÓ, PIN-KÓD, CVC KÓD)

- Ha valamit eladnának, a vásárlónak nincs szüksége más adatara, csak az eladó névre és bankszámla számára!

- Az online piacterek, aukciós oldalak, internetes szolgáltatók nem vállalnak felelősséget a közzétett ajánlatok tartalmáért! Ha valami gyanúsan olcsó, legyenek óvatosak!

- Lehetőleg megbízható oldalakról vásároljanak!

- Amennyire lehetséges, tegyék biztonságossá számítógépeiket !

- Használjanak erős, egyedi jelszavakat!

- Banki alkalmazások, e-mail fiókok esetében használjanak két-vagy többfaktoros azonosítást!

- Ismeretlen helyről, üzenetben kapott linket ne nyissanak meg! Ne indítsanak ismeretlen webhelyeken online banki tranzakciókat!

Ha az óvintézkedések ellenére becsapták, tegyen feljelentést bármely rendőri szervnél személyesen, írásban, vagy online.

További hasznos tanácsokat az alábbi linken olvashatnak az online csalásokkal kapcsolatban: https://kiberpajzs.hu/