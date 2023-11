November 6-tól 12-ig ismételten az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) akciójában vesznek részt rendőreink. A tervezett akció a Truck & Bus elnevezésre hallgat, azaz a tehergépjárművek és buszok sofőrjei által elkövetett szabálytalanságok kerülnek górcső alá. Legutóbb május közepén volt hasonló akció.

Ezen időszak alatt – a szabálytalankodó autósok mellett – kiemelten figyelnek rendőreink a pihenőidők betartására, valamint a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartására. Mindezeken felül pedig ellenőrizni fogják a beutazás, továbbá a belföldön tartózkodás jogszerűségét is. Ahogy a rendőrség honlapjára feltöltött listából is kiderül, ez már a hetedik ilyen razzia a ROADPOL keretében. A novemberi időpont után legközelebb december 11-17. között at ittas, bódult állapotban vezetők kiszűrésére helyik a hangsúlyt.