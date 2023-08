A vádirati tényállás szerint a férfi és élettársa 2022. szeptember 6-án a kora esti órákban a székesfehérvári autóbusz-pályaudvar közelében buszjegyre kért pénzt a későbbi sértettől, aki az egyik vádlottnak 1.000, a másiknak pedig 700,- Ft-ot át is adott.

Ezt követően a vádlottak átmentek a buszpályaudvar közelében található udvarba, ahol észrevették, hogy a férfi - aki korábban nekik pénzt adott - egy társaságban a padon ül. A vádlottak elhatározták, hogy a sértett többi pénzét is megszerzik, ezért leültek mellé. A nő belenyúlt a férfi zsebébe, aki ezt észlelve rákiáltott, azonban a társaságban lévő egyik nő hátulról lefogta a karját, azért, hogy a két másik vádlott a férfi pénzét meg tudja szerezni. A sértett kapálózva kiszabadult a szorításból, azonban a férfi vádlott ököllel megütötte őt, majd a mellkasára ült, élettársa is többször megütötte, a negyedik társuk pedig meg is rúgta, valamint a kézfejére is rátaposott. A bántalmazás következtében a sértett a markában tartott 6.000,- Ft-ot elengedte, így azt a vádlottak meg tudták szerezni.

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett el.

A vádlottak cselekménye csoportosan elkövetett rablás, illetve súlyos testi sértés bűntett kísérletének megállapítására alkalmas.

Az erőszakos, többszörös visszaeső férfi vádlott és élettársa letartóztatásban, a másik két terhelt pedig szabadlábon várja a Székesfehérvári Járásbíróság döntését.