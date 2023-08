Mint arról Kőhalmi László főtörzszászlós, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának helyettes vezetője lapunknak elmondta, ezt az akciót az Országos Rendőr-főkapitányság rendelte el, amelynek során elsődlegesen a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrizték a megállított sofőröknél. Bár a kontroll célirányosan a biztonsági öv, a gyermekülés, motorosok esetében pedig a bukósisak használatára irányult, de minden más szabálytalanságot is figyelnek ilyenkor az egyenruhások. Az igazoltatás során kiderülhet például az is, hogy lejárt a műszaki az autón, vagy éppen az igazoltatott személyről kiderül, hogy körözés alatt áll.

- Ezen ellenőrzések célja sosem a büntetés, hanem az, hogy mindenkit ösztönözzünk a biztonságos közlekedésre. Jelen esetben a passzív biztonsági eszközöket figyeltük. A biztonsági övet nemcsak a sofőrnek, hanem a jármű valamennyi utasának be kell kapcsolni, lakott területen belül és kívül egyaránt. Az sem elég, ha a kezünk alatt bújtatjuk át az övet, hiszen úgy nem tud rögzíteni bennünket, ezáltal nem véd meg minket egy esetleges balesettől. Ha bekapcsoljuk az övet, akkor a közlekedési balesetek többségét megúszhatják egyszerű anyagi káros balesetként, vagy legfeljebb könnyebb személyi sérülésekkel. Viszont ha nem használjuk az övet, tragédiával is végződhet a baleset. Voltak olyan eseteink, ahol bizony elkerülhető lett volna a halálos kimenetel, ha bekapcsolják az övet- magyarázta Kőhalmi László.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A csütörtöki ellenőrzések egyik állomása a Vasmű út-Dózsa György úti kereszteződésnél volt. Akadtak autósok, akik „fennakadtak” a rendőrségi hálón. Például egy sofőrről kiderült, hogy nem is vezethetne, mert eltiltás hatálya alatt van. Ilyen esetben a sofőrt félreállítják, leparkoltatják az autót, az illetőt előállítják a kapitányságra, majd kihallgatása után szabadon engedik. Azonban bírósági procedúrára számíthat, ugyanis 2020. májusától eltiltás hatálya alatt vezetni már nem csupán szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek számít- akár tényleges szabadságvesztéssel is sújtható. Erre van is példa a környékről, a vármegyei főügyészség közleményben számolt be arról még májusban, hogy egy többszörös visszaesővel szemben szabadságvesztést indítványoztak.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Aztán a csütörtöki ellenőrzésen olyan eset is volt, hogy a rendőrök szeme láttára hajtott át egy sofőr a közlekedési lámpa piros jelzésén. Ez 50 ezer forint közigazgatási bírságot és 8 előéleti pontot jelentett, amit még 10 ezer forinttal növelte az is, hogy lejárt a kocsi műszakija (már régóta nincs az a gyakorlat, miszerint lejárt műszaki esetén azonnal leveszik a jármű rendszámát). Ugyanúgy 10 ezer forintos bírságot kaptak azok is az ellenőrzés során, akik nem kapcsolták be a biztonsági övüket.