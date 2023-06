Tolna vármegye tűzoltó egyesületeinek 21 csapata, valamint a CTIF versenyszám további 7 ifjúsági csapata sorakozott fel a rajtvonalnál. A versenyt Torma József, Simontornya Város polgármestere nyitotta meg, akit örömmel töltött el, hogy idén a városuk biztosíthatta a helyszínt ennek a nagyszerű közösségkovácsoló rendezvénynek. Gergelics István, a Tolna Vármegyei Tűzoltószövetség elnöke is köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozta az önkéntesség szerepének fontosságát a mai felgyorsult világunkban. Elmondta, hogy büszkeséggel tölti el, hogy a tavalyinál is több csapat nevezett a versenyre. A startpisztoly eldörrenését megelőzően Bán Attila, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője is csatlakozott ez előtte szólókhoz, bemutatta a verseny bíráit, technikai információkkal tájékoztatta a résztvevőket továbbá sok sikert és balesetmentes szerelést kívánt a versenyszámok teljesítéséhez.

A rendezvény vendégei 1955-ös és 2012-es születésű tűzoltót is láthattak szaladni tömlőkkel a kezükben. A különböző látványos szerelési feladatok mellett természetesen a népszerű kismotorfecskendő-szerelés is szerepelt a versenyszámok között. A legfiatalabbak pedig a CTIF versenyszámban tették próbára erejüket és tudásukat.

